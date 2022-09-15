ПАРИМАТЧ КАЗИНО: МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Париматч казино

Parimatch https://vestnik.in.ua/parimatch-casino/ – онлайн казино и букмекерская контора, которая функционирует на рынке азартных развлечений с 1994 года. Бренд занимает лидирующие позиции по узнаваемости, входит в топ казино Украины и является партнером многих международных организаций, в том числе национальной сборной по футболу.

Официальный сайт Количество игровых автоматов Бонусы Служба поддержки Платежные системы Лицензия Язык Parimatch 1700+ За регистрацию, по промокодам, кэшбэк, за депозит, персональные 24/7 Mastercard, Apple Pay, GPay Есть Украинский, русский, английский

Портал работает в доменной зоне UA. Деятельность оператора регламентирована лицензией КРАИЛ: №48 от 02.02.2021 на проведение азартных игр, № 84 от 02.03.2021 на осуществление букмекерской деятельности.

Официальный сайт

Дизайн платформы выполнен в узнаваемых желто-черных цветах. На главной странице выведены основные разделы:

Быстрые игры;

Виртуальный спорт;

Слоты;

Live Ставки;

ТВ игры;

Live казино.

Ниже расположен информационный баннер, на котором выводятся актуальные события на сайте. Также на стартовой странице предлагаются топовые события для ставок: футбол, бокс, киберспортивные мероприятия и т. д. Футер отведен под информационную составляющую.

Регистрация и вход

Пройти регистрацию можно за несколько минут. Способов создать аккаунт несколько: по номеру телефона, по e-mail.

Инструкция:

Перейти на официальный сайт казино Париматч.

Нажать на клавишу «Регистрация».

Указать e-mail или номер мобильного телефона (в зависимости от выбранного способа регистрации).

Придумать и ввести пароль для входа.

Выбрать валюту счета.

Прочитать и подтвердить согласие с правилами.

Заполнить анкету профиля.

В личном кабинете можно производить основные настройки, посмотреть список заключенных пари, отследить историю счета.

Ограничения в казино

Париматч казино имеет определенные ограничения. Игроки из Украины могут проходить регистрацию на сайте платформы, если им исполнился 21 год. Создать можно 1 аккаунт на 1 имя. Игроки из других стран могут создавать профиль, если это не нарушает законодательные нормы конкретной юрисдикции. Вся дополнительная информация доступна в разделе «Правила и Условия».

Верификация

Процедура верификации в онлайн казино является обязательной. Она нужна для повышения безопасности аккаунта клиента и подтверждения личности игрока. Чтобы пройти верификацию, нужно:

Авторизоваться.

Заполнить анкету профиля.

Предоставить скан-копию водительского удостоверения или паспорта.

Заявка будет рассмотрена в течение нескольких рабочих дней. Если не пройти верификацию, то игроки не смогут выводить деньги, а счет будет заблокирован до выяснения всех обстоятельств.

Мобильная версия казино

Казино Париматч представлено в двух версиях:

Десктопной.

Мобильной.

Мобильная версия автоматически открывается при входе с планшетов и смартфонов. Также есть возможность скачать приложение Париматч на ОС Android и iOS.

Преимущества и недостатки казино

Среди основных преимуществ можно выделить:

наличие лицензии;

возможность играть в демо-версии;

разнообразие игровых развлечений.

Если говорить о минусах, то их не так много:

обязательная верификация;

проблемы с трансляциями спортивных матчей;

ограниченное количество бонусов.

Также из негативных моментов можно выделить тот факт, что на сайте отсутствует программа статусов.