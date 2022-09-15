ПАРИМАТЧ КАЗИНО: МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Париматч казино
Parimatch https://vestnik.in.ua/parimatch-casino/ – онлайн казино и букмекерская контора, которая функционирует на рынке азартных развлечений с 1994 года. Бренд занимает лидирующие позиции по узнаваемости, входит в топ казино Украины и является партнером многих международных организаций, в том числе национальной сборной по футболу.
|Официальный сайт
|Количество игровых автоматов
|Бонусы
|Служба поддержки
|Платежные системы
|Лицензия
|Язык
|Parimatch
|1700+
|За регистрацию, по промокодам, кэшбэк, за депозит, персональные
|24/7
|Mastercard, Apple Pay, GPay
|Есть
|Украинский, русский, английский
Портал работает в доменной зоне UA. Деятельность оператора регламентирована лицензией КРАИЛ: №48 от 02.02.2021 на проведение азартных игр, № 84 от 02.03.2021 на осуществление букмекерской деятельности.
Официальный сайт
Дизайн платформы выполнен в узнаваемых желто-черных цветах. На главной странице выведены основные разделы:
- Быстрые игры;
- Виртуальный спорт;
- Слоты;
- Live Ставки;
- ТВ игры;
- Live казино.
Ниже расположен информационный баннер, на котором выводятся актуальные события на сайте. Также на стартовой странице предлагаются топовые события для ставок: футбол, бокс, киберспортивные мероприятия и т. д. Футер отведен под информационную составляющую.
Регистрация и вход
Пройти регистрацию можно за несколько минут. Способов создать аккаунт несколько: по номеру телефона, по e-mail.
Инструкция:
- Перейти на официальный сайт казино Париматч.
- Нажать на клавишу «Регистрация».
- Указать e-mail или номер мобильного телефона (в зависимости от выбранного способа регистрации).
- Придумать и ввести пароль для входа.
- Выбрать валюту счета.
- Прочитать и подтвердить согласие с правилами.
- Заполнить анкету профиля.
В личном кабинете можно производить основные настройки, посмотреть список заключенных пари, отследить историю счета.
Ограничения в казино
Париматч казино имеет определенные ограничения. Игроки из Украины могут проходить регистрацию на сайте платформы, если им исполнился 21 год. Создать можно 1 аккаунт на 1 имя. Игроки из других стран могут создавать профиль, если это не нарушает законодательные нормы конкретной юрисдикции. Вся дополнительная информация доступна в разделе «Правила и Условия».
Верификация
Процедура верификации в онлайн казино является обязательной. Она нужна для повышения безопасности аккаунта клиента и подтверждения личности игрока. Чтобы пройти верификацию, нужно:
- Авторизоваться.
- Заполнить анкету профиля.
- Предоставить скан-копию водительского удостоверения или паспорта.
Заявка будет рассмотрена в течение нескольких рабочих дней. Если не пройти верификацию, то игроки не смогут выводить деньги, а счет будет заблокирован до выяснения всех обстоятельств.
Мобильная версия казино
Казино Париматч представлено в двух версиях:
- Десктопной.
- Мобильной.
Мобильная версия автоматически открывается при входе с планшетов и смартфонов. Также есть возможность скачать приложение Париматч на ОС Android и iOS.
Преимущества и недостатки казино
Среди основных преимуществ можно выделить:
- наличие лицензии;
- возможность играть в демо-версии;
- разнообразие игровых развлечений.
Если говорить о минусах, то их не так много:
- обязательная верификация;
- проблемы с трансляциями спортивных матчей;
- ограниченное количество бонусов.
Также из негативных моментов можно выделить тот факт, что на сайте отсутствует программа статусов.