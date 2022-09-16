ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 16.09. 16.09.2022 0 75 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 16.09.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У МЕЖАХ НОРМИ ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here