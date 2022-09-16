ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

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Новий ракетний удар по Харкову та активні бої на Херсонщині. 

На Запоріжжі
Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині
Нікопольський район обстріляли 5 разів. Пошкоджені лінія електропередач, десяток будинків, 114 панелей сонячної станції, санаторій та 2 підприємства. У Кривому Розі всю ніч ліквідовували наслідки терористичного акту. У місті підтоплено понад сто приватних будинків та подвір’їв, людей евакуювали.

На Харківщині
Ракетний удар нанесли по Київському району Харкова, ракета влучила в землю в лісосмузі. Внаслідок удару по Вовчанську пошкоджено 5 будинків.

На Луганщині
Окупанти завдали 7 мінометних та 11 артобстрілів. 4 рази росіяни застосовували РСЗВ та двічі – танки.

На Донеччині
росіяни завдали авіаудару по Бахмуту – зруйнована багатоповерхівка, під завалами ймовірно знаходяться люди. Також обстріляли Торецьк, центральну частину Авдіївки та інші міста й села. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 приватних житлових будинків, приміщення ТЕС, 10 гаражів, 2 цивільних автомобіля, лінія електропередач. По області 2 загиблих, 13 поранених.

На Миколаївщині
Ворог обстріляв околиці Миколаєва. Також наносив удари по Очакову та низці сіл. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади.

На Херсонщині
Тривають активні бойові дії. ЗСУ вразили 3 райони зосередження ворожих сил та засобів в Миловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.

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