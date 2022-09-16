ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Новий ракетний удар по Харкову та активні бої на Херсонщині.

• На Запоріжжі

Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру. Постраждалих немає.

• На Дніпропетровщині

Нікопольський район обстріляли 5 разів. Пошкоджені лінія електропередач, десяток будинків, 114 панелей сонячної станції, санаторій та 2 підприємства. У Кривому Розі всю ніч ліквідовували наслідки терористичного акту. У місті підтоплено понад сто приватних будинків та подвір’їв, людей евакуювали.

• На Харківщині

Ракетний удар нанесли по Київському району Харкова, ракета влучила в землю в лісосмузі. Внаслідок удару по Вовчанську пошкоджено 5 будинків.

• На Луганщині

Окупанти завдали 7 мінометних та 11 артобстрілів. 4 рази росіяни застосовували РСЗВ та двічі – танки.

• На Донеччині

росіяни завдали авіаудару по Бахмуту – зруйнована багатоповерхівка, під завалами ймовірно знаходяться люди. Також обстріляли Торецьк, центральну частину Авдіївки та інші міста й села. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 7 приватних житлових будинків, приміщення ТЕС, 10 гаражів, 2 цивільних автомобіля, лінія електропередач. По області 2 загиблих, 13 поранених.

• На Миколаївщині

Ворог обстріляв околиці Миколаєва. Також наносив удари по Очакову та низці сіл. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади.

• На Херсонщині

Тривають активні бойові дії. ЗСУ вразили 3 райони зосередження ворожих сил та засобів в Миловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.