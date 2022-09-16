ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА ТА ПОВАЖАЙ ПРАВА ІНШИХ: ФАХІВЦІ СИСТЕМИ БПД У КРОПИВНИЦЬКОМУ РОЗПОВІЛИ СТУДЕНТАМ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

Цього тижня фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях разом із своїми партнерами – Патрульною поліцією Кіровоградської області завітали до студентів Кіровоградського будівельного коледжу фахової освіти. Фахівці системи БПД та офіцери поліції привітали студентів із початком навчального року та розповіли про основи безпечної поведінки на вулиці, вдома і в коледжі, а також нагадати про важливе.

З початком навчального року, зазвичай, активізується таке негативне явище як булінг. Булінг – це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним та психологічним тиском.

Згідно з інформацією Ради Європи в Україні кожна друга дитина стає жертвою психологічного насильства, кожна третя – фізичного, а кожна четверта стикається із жорстокими переслідуваннями, цькуваннями, агресією в школі. Та майже половина із них приховують інформацію, залишаються наодинці зі своїми проблемами. Булiнг поширений завдяки високому рівню терпимості до насильства i жорсткого поводження.

Заступниця директора Регіонального центру Олена Шишкарьова розповіла студентам про види булінгу, як його розпізнати, поінформувала про алгоритм дій, якщо дитина стала жертвою чи свідком булінгу, роз’яснила чому не варто приховувати факти булінгу та куди звертатися по допомогу.

«Ваші права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Крім прав у вас є ще і обов’язки» – розпочала діалог зі студентством пані Олена. Варто поважати права інших осіб, адже насильство над дитиною, здійснене дорослими чи однолітками – неприпустима річ, це карається законом. Головне – не мовчіть і розкажіть про насильство дорослим, тим кому найбільше довіряєте, а у разі, якщо вирішити проблему не вдається – повідомляйте поліцію. Адже ситуації із фізичним насильством потребують негайного втручання».

Дитина має право на захист, якщо навіть близькі люди принижують її гідність, має право відстоювати свою думку, чітко й однозначно висловлювати свій протест і осуд щодо насильницької поведінки.

«Завжди звертайтеся по допомогу» – таким був головний меседж офіцерів Патрульної поліції області та фахівців Регіонального центру з надання БВПД до студентства.

Якщо ви чи ваші друзі стали жертвами булінгу, зверніться по допомогу до адміністрації навчального закладу; до шкільного офіцера поліції, дільничного поліцейського чи працівника ювенальної превенції.

Також можна звернутися у бюро правової допомоги, які працюють у кожному регіоні України, юристи системи БПД знають алгоритм дій у випадках булінгу і належно проконсультують. Кожен із вас має право на захист і для цього працює система безоплатної правової допомоги.

Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid