РОЗШИРЮЄМО КОЛО ПАРТНЕРІВ СИСТЕМИ БПД В НАПРЯМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ З ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Психологи Кропивницький мiський центр соцiальних служб долучаються до реалізації пілотного проєкту з відновного правосуддя для неповнолітніх.

Про особливості впровадження пілотного проєкту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», зокрема важливості роботи психологів з неповнолітніми та їхніми сім’ями йшлося під час зустрічі працівників Регіонального центру та центру соціальних служб. Задля підкріплення домовленостей про спільну роботу сторони уклали меморандум про співпрацю.

«Психологи центру соціальних служб співпрацюють із системою БПД у багатьох напрямках щодо захисту прав дітей, а укладений меморандум про взаємодію забезпечить правову та психологічну підтримку учасників проєкту відновного правосуддя»- зазначив Олег Краснокутський, директор міського центру соціальних служб.

Як зауважила заступниця директора Регіонального центру Олена Шишкарьова, у випадках, коли з учасниками проєкту працює психолог, спостерігається більш відповідальне та усвідомлене сприйняття сторонами проєкту в цілому та процесу ресоціалізації підлітка, зокрема, як наслідок, результат участі є більш успішним.

Довідково. Програма відновлення для неповнолітніх впроваджується Міністерством юстиції України, Офісом Генерального прокурора на базі системи надання безоплатної правової допомоги за підтримки Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Програма відновлення для неповнолітніх може бути застосована у разі:

– наявності потерпілої сторони — фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;

– вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину;

– визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення;

– згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі відновлення..

#БПД #ПравоваДопомога #LegalAid