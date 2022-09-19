ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА РАНОК 19.09.

2️⃣0️⃣8️⃣ доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню: ситуація станом на ранок 19 вересня.

🚀 За минулу добу противник завдав 3 ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

🔻 На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

📌 На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

🔻 на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ;

🔻 на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;

🔻 на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве;

🔻 на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське;

🔻 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.

🔻 На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

😵‍💫 У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення підрозділів, що воюють в Україні, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У краснодарському краї громадські організації “воїнів-афганців“ отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

🛡️ За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

🔷 Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар – підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

🔷 Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника. Зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів.