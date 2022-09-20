ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 20.09. 20.09.2022 0 54 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати ворога. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА РАНОК 20.09. НА КІРОВОГРАДЩИНІ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У МЕЖАХ НОРМИ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА РАНОК 19.09. LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here