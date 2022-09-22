КРОПИВНИЦЬКІ ЮРИСТИ – ПРО БОРОТЬБУ З КОНТРАБАНДОЮ

Контрабанда є одним із найнегативніших явищ у сфері суспільного життя, яке не обходить жодну з країн світу, а у зв’язку з воєнним станом та завдяки процесам світової інтеграції, стала проблемою без кордонів. Незаконне переміщення через митний кордон наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, культурних та історичних цінностей традиційно перебуває в центрі уваги кримінальних угруповань як один із способів швидкого збагачення.

Про боротьбу з контрабандою в Україні розповідає юристка Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Цуцман.

Що є контрабандою та її види?

Контрабандою є переміщення через митний кордон України або поза митним контролем із приховуванням від митного контролю товарів або інших предметів (стаття 201 КК України).

Контрабанда поділяється на такі види:

1) залежно від притаманних спеціальних ознак:

− культурні й історичні цінності;

− отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини та радіоактивні матеріали;

− зброя або боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї);

− стратегічно важливі сировинні товари, щодо яких законодавством установлено відповідні правила вивезення за межі України;

− наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори (відповідальність передбачена ст. 305 КК України);

− підроблена національна валюта України, іноземна валюта, державні цінні папери або білети державної лотереї з метою їх подальшого збуту (відповідальність передбачена ст. 199 КК України)

2) усі наведені вище предмети у великих розмірах.

Увага! Не можуть бути контрабандою особисті речі (тобто речі першої необхідності, речі призначені для власного використання, які надалі не мають на меті передання в будь-який спосіб іншим особам). Перелік таких предметів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Які причини та наслідки здійснення контрабанди?

Основними причинами вчинення контрабанди є:

˗ уникнення сплати митних зборів (податків) для переміщення товарів;

˗ уникнення будь-яких заборон та обмежень щодо переміщуваних товарів;

˗ отримання або спроба отримати будь-які форми платежів, субсидій або інших платежів, які не мають юридичного підтвердження;

˗ отримання або спроба отримати незаконну перевагу, яка шкодить, принципам та практиці законної конкуренції.

Наслідками такої протиправної діяльності є:

˗ втрата державою прибутку

˗ нечесна конкуренція;

˗ завдання збитків промисловості;

˗ завдання шкоди економічній безпеці;

˗ поширення корупції;

˗ заподіяння шкоди здоров’я та безпеці життя громадян, а також навколишньому середовищу.

Які існують способи вчинення контрабанди?

Способи вчинення контрабанди – це заходи, які вчиняються щодо здійснення підготовки, виконання та приховування незаконного переміщення контрабанди через митний кордон, а також щодо використання результатів контрабандної діяльності.

Способи вчинення можна розподілити на переміщення поза митним контролем (об’їзд митних постів автомобільним транспортом, обхід пішоходами митних постів, ухилення від митного контролю) та приховування від митного контролю.

Переміщення шляхом приховування від митного контролю можна поділити на наступні види:

1) тайники (особа виготовляє або обладнує схованки у автомобілях, предметах особистого користування, тарі, предметах одягу, тощо);

2) фізичне приховування (використання для унеможливлення виявлення предмета контрабанди тіла особи, організму, взуття, одягу, тощо);

3) камуфлювання предметів контрабанди (предмет контрабанди спеціально камуфлюють під предмети побуту, або розбирають і переміщують його окремими частинами);

4) подання митному органу України як підстави для переміщення предметів через митний кордон певних документів:

˗ підроблених документів (можуть бути сфальсифіковані підписи, печатки, подання неправдивих відомостей про предмет, з яким особа проходить митний контроль);

˗ надання документів одержаних незаконним шляхом (надання неправдивих відомостей, які були здобуті шляхом застосування фізичного або психічного насильства, внаслідок зловживання службовою особою своїм службовим становищем чи службової недбалості);

˗ надання документів, що містять неправдиві дані (невірно зазначена вага, характеристика, кількість, вартість предметів, тощо).

Окремим чинником, що досить сильно впливає на рівень контрабанди в країні, є низький контроль за службовою діяльністю митників, високий рівень корумпованості серед працівників митного контролю.

Підставами для складання щодо працівників митної служби адміністративних протоколів з питань корупції або порушень спеціальних обмежень можуть бути:

1) невиконання заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні певних груп товарів через митний кордон України;

2) порушення технологічних схем та порядок здійснення митного контролю та митного оформлення при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України;

3) невідповідність вимогам чинного законодавства під час видачі дозволу на митне оформлення з використанням тимчасової митної декларації;

4) порушення порядку процесуальних дій про порушення митних правил;

5) надання неповної інформації на запити правоохоронних органів.

Як здійснюється розслідування справ, щодо вчинення контрабанди?

Кримінальне правопорушення щодо вчинення контрабанди може бути відкрите відносно окремої особи, так і відносно особи, що на момент вчинення протиправних дій була не встановлена. Виявлення контрабанди можливе як під час переміщення товару через митний кордон, так і під час вивчення документів або інших перевірочних дій.

У разі виявлення ознак кримінального правопорушення уповноважена особа має вчинити дії, пов’язані з притягненням винної особи до відповідальності.

Після заведення кримінального провадження здійснюють допит свідків, підозрюваного, огляд предметів контрабанди, обшук, виїмку та можливе призначення експертизи (товарознавча, мистецтвознавча, технічна або інші види експертиз).

Досудове слідство за справами про контрабанду покладається на органи митного контролю, прокуратури, Служби безпеки України, а в разі коли факт контрабанди був викритий під час розслідування податкового злочину, ще й Бюро економічної безпеки України.

За потреби під час розслідування справи уповноваженими органами можуть бути застосовані негласні оперативно-розшукові заходи в межах, передбачених чинним законодавством.

#БПД #ПравоваДопомога @Кропивницький місцевий центр з надання БВПД