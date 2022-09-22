СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ: ЩО ВИРІШИЛИ ДЕПУТАТИ?

У вівторок, 20 вересня, відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної ради.

До сесійної зали прибули 44 депутати. Обласні обранці розглянули 27 питань порядку денного та прийняли 27 рішень.

На початку пленарного засідання присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять про захисників України, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність нашої країни.

Традиційними для розгляду на сесії були депутатські запити. Основна частина питань порядку денного сесії стосувалася врегулювання питань об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Кіровоградської області.

Депутати Кіровоградської обласної ради визнали пам‘яткою природно-заповідного фонду місцевого значення територію в Новій Празі, де знаходиться двохсотлітній «Дуб Вартовий».

«Оголошення нової території природно-заповідного фонду забезпечить створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах із додержанням режиму охорони заповідного природного об’єкту, у тому числі розвитку «зеленого туризму», – йдеться у пояснювальній записці.

Також зазначається, що у населених пунктах області наявність поодиноких дерев чи їхніх груп віком понад 200 років є досить рідкісним явищем, тому надання таким деревам статусу об’єктів природно-заповідного фонду України є важливим напрямком у природо-охоронній діяльності.

Назву дуба пов’язують із легендою про вартового, який ціною власного життя попередив жителів села про навалу кочівників.

Висота дерева становить близько 25 метрів, а ширина – більше за 5 метрів.

Урочища «Русло Інгула» та «Червона гірка» Компаніївської громади депутати Кіровоградської обласної ради оголосили територіями природно-заповідного фонду.

Ландшафтний заказник «Русло Інгула» є долиною річки Інгул і знаходиться між селами Інженерівка та Дружба. Загальна площа урочища – 109 гектарів.

Пам’ятка природи «Червона гірка» – крутий схил із виходом на денну поверхню гірських порід Українського кристалічного щита. Розміщується пам’ятка на околиці села Лозоватка та має 3,2 гектара площі.

Депутати також підтримали проект рішення щодо завершення декомунізації та дерусифікації в області.

Проектом рішення передбачено звернення до голів громад та РДА з вимогою завершити декомунізацію та дерусифікацію у найкоротший термін . Також пропонується звернутися до Верховної Ради з проханням пришвидшити процес перейменування Кіровоградської області.

Облрада також розглянула питання передачі одного з приміщень в обласному центрі, яке знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл селищ і міст Кіровоградської області, в оренду для розміщення адмінприміщення Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області. Також депутати обговорили використання на умовах пільгової оренди ще одного приміщення в обласному центрі для потреб 555-го Військового госпіталю.

Серед іншого депкорпус заслухав звіти про виконання низки обласних програм. У тому числі – про результати виконання обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року, звіт про результати виконання обласної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2017 2021 роки, звіт про результати виконання обласної програми створення страхового фонду документації на 2019-2021 роки, звіт про стан виконання у 2021 році Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки тощо. Щодо останнього документу, то, згідно зі звітом, у 2021 році у промисловості нарощено обсяги виробництва: хімічних речовин і хімічної продукції – на 25,2%; основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 53,8%; гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 16,8%; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів – на 32,2%; металургійне виробництво (виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання) – на 3,1%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 15,5%; обсягу виробництва будівельної продукції – на 35,9% порівняно з 2019 роком, через зменшення будівництва: будівель –на 39%, у т.ч. нежитлових – на 41% та житлових – на 22,6% та інженерних споруд –на 32,6%. Автори документу зазначають: номінальні доходи населення в області мають стабільну тенденцію до зростання. Розмір наявного доходу у розрахунку на 1 особу в області склав 64,5 тис. гривень, темпом його зростання -110,3%.

Депутати також виключили виключення з облікових даних села П’ятихатки та села Веселівка Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Проте, за повідомленням Верховної Ради України, зазначене рішення обласної ради потребує уточнення в частині причин виключення даних населених пунктів з облікових даних.

Серед інших питань порядку денного – надання згоди та зобов’язання на безоплатну передачу станцій супутникового зв’язку “Starlink” із державної власності зі сфери управління Міністерства охорони здоров’я України до спільної власності територіальних громад сіл селищ і міст Кіровоградської області на баланси: КНП “Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради”, КНП “Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради”, КНП “Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради”, КНП “Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради”.