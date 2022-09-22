УВАГА, КОНКУРС ДЛЯ АДВОКАТІВ!

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, в 15-ти областях України.

Це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Участь у конкурсі можуть брати адвокати, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру адвокатів України.

Реєстрація триватиме з 20 вересня по 20 жовтня 2022 року.

Участь у конкурсі передбачає такі етапи:

Реєстрацію (з поданням низки документів).

Проходження дистанційного курсу «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги» (24 – 31 жовтня 2022 року).

Проходження співбесіди (8 – 11 листопада 2022 року).

Результати конкурсу будуть опубліковані 2 грудня 2022 року на сайті системи БПД (https://legalaid.gov.ua)

Офіційне оголошення про конкурс з детальною інформацією — за посиланням: https://bit.ly/konkursadvokativbpd

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