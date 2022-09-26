РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ОБСТАНОВКА ПІД КОНТРОЛЕМ

Очільник ОВА повідомив про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Починаємо новий робочий тиждень під звуки сирен. В громадах обстановка під контролем.

Трудовий фронт на посту. Аграрії продовжують роботу на осінньому полі. Триває збір круп’яних культур. Гречку обмолочено на 69% площ, просо – на 81%. Розпочато збирання технічних культур. Вже на 12 % від засіяних площ обмолотили соняшник. Сою – майже на 10 %. Робота кипить! Молимось про погоду і спокійне небо.

За вихідні в наших пологових будинках народилося 27 діток!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі.