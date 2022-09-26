УЧАСНИКУ БОЙОВИХ ДІЙ ДОПОМОГЛИ СТЯГНУТИ ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ З ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

Успішний кейс адвокатки, яка співпрацює з системою БПД.

Неправомірні дії з боку військової частини стосовно невиплати грошової компенсації за неотримане речове майно стали причиною звернення колишнього військовослужбовця Збройних сил України, учасника бойових дій Олександра до Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Правову допомогу в даній справі надавала адвокатка, яка співпрацює з системою БПД, Алла Шило.

Зауважимо, що військовослужбовці, які звільняються в запас або відставку, за їхнім бажанням отримують речове майно, яке не було отримане під час проходження служби, або грошову компенсацію за нього, виходячи із закупівельної вартості такого майна.

Під час звільнення Олександра йому було видано довідку про вартість речового майна, що належить до видачі, у якій було зазначено суму грошової компенсації в розмірі майже 54 тисяч гривень. Але грошова компенсація за недоотримане речове майно при звільненні з військової служби виплачена йому не була. Навіть незважаючи на те, що останній звертався до військової частини із заявою про виплату компенсації.

Ознайомившись з усіма наявними документами, що надав Олександр до центру, було встановлено, що останньому незаконно відмовляють виплачувати грошову компенсацію. Враховуючи всі обставини справи, за відновленням права клієнта було вирішено звертатися до суду, отже адвокаткою було підготовлено позовну заяву до Кіровоградського окружного адміністративного суду.

Рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду позов було задоволено. Судом визнано протиправними дії військової частини щодо відмови у виплаті Олександру грошової компенсації за неотримане речове майно та зобов’язано військову частину нарахувати та виплатити Олександру грошову компенсацію за неотримане речове майно в сумі 53 851 грн.

Ознайомитися з рішенням можна за посиланнямhttps://reyestr.court.gov.ua/Review/94765917

Адвокатка Алла Шило коментує:

Який порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації вартості за неотримане речове майно?

Спочатку військовослужбовцю потрібно звернутись із заявою (рапортом) до військової частини, де останній проходив службу. В подальшому на підставі наказу командира військової частини, у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, здійснюється виплата військовослужбовцю.

Щодо порядку виплати компенсації, то дане питання регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно”. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям саме з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна згідно норм забезпечення в разі смерті або загибелі військовослужбовця та звільнення з військової служби.

Детальніше про порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації вартості за неотримане речове майно читайте за посиланням https://bit.ly/3R0uorA

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Олександрійський місцевий центр з надання БВПД