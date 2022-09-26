ЩЕ 500 ОРКІВ! ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 26.09.

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога.

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