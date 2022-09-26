ЩЕ 500 ОРКІВ! ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 26.09. 26.09.2022 0 48 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR НА КІРОВОГРАДЩИНУ ПРИБУВ ЧЕРГОВИЙ ЕВАКОПОТЯГ НА КІРОВОГРАДЩИНІ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У МЕЖАХ НОРМИ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.09.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here