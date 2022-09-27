МАТРАЦИ ДЛЯ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ МОЖНА ПРИДБАТИ В МАГАЗИНІ КОМПАНІЇ ROOMDEPOT

Сучасна промисловість пропонує покупцеві матраци різних брендів. Виготовлені з різних матеріалів, не всі вони ідеально підходять для дитячого ліжка. В Україні дитячі матраци найкращої якості ви знайдете в інтернет-магазині RoomDepot.

За якими критеріями слід обирати дитячий матрац?

Матраци для дитячих ліжечок батьки зазвичай вибирають з особливою ретельністю і це обумовлено їх бажанням вибрати для свого малюка найкращий та безпечний виріб. За якими критеріями батьки обирають це “найкраще” своїм дітям? Виходячи із власного життєвого досвіду та особистих уподобань, вони намагаються купити для дитини не матрац, а “хмару”, але педіатри стверджують, що це неправильний підхід.

Виявляється для різних вікових категорій необхідно використовувати різні на кшталт дитячі матраци:

Новонародженим дітям та малюкам до 3-річного віку вітчизняна педіатрія рекомендує придбати жорсткий безпружинний матрац. Матраци із середнім ступенем жорсткості рекомендуються для дітей дошкільного (від 3 до 6) віку. Вважається, що саме такі вироби сприяють нормальному зростанню та розвитку дитячого організму. Для школярів найбільше підходять матраци, які здатні швидко і легко підлаштовуватися під ріст та вагу дитини.

Яка різниця між пружинними та безпружинними матрацами?

Якщо говорити про пружинні матраци, блоки в них можуть розташовуватися по-різному:

пружинні блоки, які з’єднані між собою, здатні утворювати своєрідний “бар’єр”, завдяки чому дитина не падатиме уві сні.

матраци з роздільними блоками створюють ефект, що більше нагадує відпочинок у гамаку.

Якщо ви шукаєте хороший матрац у ліжечко для своєї дитини, прислухайтеся до рекомендації фахівців та вибирайте дитячий матрац без пружин. Наповнювачем у таких матрацах служать не пружини, а інші матеріали, що володіють різним ступенем жорсткості та різноманітними властивостями.

Матраци з койрою (з кокосом)

Койрою називають волокна кокоса, що покривають зовні шкаралупу його плода. Спеціальним чином оброблена койра є гігієнічно чистим, вологостійким, повітропроникним матеріалом для виготовлення наповнювача. Його дихаюча структура характеризується наявністю достатнього пружинного ефекту, добре відводить вологу і усуває сторонні запахи.

Матраци з латексним наповнювачем

Наповнювачем для латексних матраців є натуральний матеріал – це натуральний каучук, що видобувається із соку дерев Гевеї. Маючи відмінні ортопедичні властивості, латексні матраци відмінно підлаштовуються під людське тіло. Пористий, вологостійкий, наповнювач, що не пропускає і не вбирає сторонніх запахів, характеризується і наявністю антибактеріальних властивостей. У такому матраці не зможуть завестися постільні кліщі, клопи, різні бактерії та мікроби – вони загинуть.

Матраци з ефектом пам’яті

Наповнювачем таких матраців є особливий матеріал – “меморі-форм”, ключовою перевагою якого є його здатність запам’ятовувати форму людського тіла з усіма його анатомічними особливостями. При цьому ефект зворотного впливу на тіло людини відсутня, що створює приємне відчуття відпочинку на м’якій невагомій хмарі.

Футони, топпери

Дані вироби є деякою подобою матраців, оскільки не мають достатньої товщини і частіше використовуються як додатковий шар, що коректує поверхню матраца.

Які види дитячих матраців пропонує компанія RoomDepot?

В інтернет-магазині компанії RoomDepot усі товари на сайті RoomDepot характеризуються відмінною якістю. У нас є пружинні/безпружинні матраци для дітей з різним ступенем жорсткості – I/II, II, II-III, II/IV. Всі вони виготовлені з якісних синтетичних та натуральних, екологічно чистих матеріалів.

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