НА КІРОВОГРАДЩИНУ ПРИБУВ ЧЕРГОВИЙ ЕВАКОПОТЯГ

Кіровоградщина продовжує приймати евакуаційні потяги з Донецької області.

Про прибуття чергової партії переселенців повідомив голова ОВА. Зокрема, у своєму телеграм-каналі сьогодні, 27 вересня, Андрій Райкович повідомив наступне:

Сьогодні зустріли 124 пасажири. Серед них 23 дитини. Є й маломобільні люди. Усіх гостинно прийняли Ганнівська і Піщанобрідська громади.

Загалом, з початку обов’язкової евакуації населення область прихистила майже 3300 людей. А з початку війни Кіровоградщину другим домом обрали понад 91 тисяча ВПО.