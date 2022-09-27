ЩЕ 550 РАШИСТІВ: ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 27.09.

0
26
views

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here