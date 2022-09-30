ЩЕ МІНУС 500 ОРКІВ: ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 30.09. 30.09.2022 0 38 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо російського вторгнення. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №33 ВІД 29 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У МЕЖАХ НОРМИ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 30.09.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here