ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ РАШИСТІВ СТАНОМ НА 3.10. 03.10.2022 0 54 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ТОЧКИ ДОСТУПУ WI-FI UBIQUITI — НАДІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН НА КІРОВОГРАДЩИНІ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У МЕЖАХ НОРМИ ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА РАНОК 3.10. LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here