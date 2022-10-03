НА КІРОВОГРАДЩИНІ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У МЕЖАХ НОРМИ

Станом на ранок 3 жовтня радіаційний фон у Кропивницькому та області у нормі.



Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Зокрема, у найбільших містах Кіровоградщини фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України зафіксували такі показники: Кропивницький – 0,07-0,15 мкЗв/год; Олександрія – 0,11-0,14 мкЗв/год, Знам’янка – 0,12-0,21 мкЗв/год, Світловодськ – 0,07-0,09 мкЗв/год, інші території від 0,06-0,19 мкЗв/год.

Моніторинг гамма-випромінювання на усіх адміністративних територіях області щоденно проводять не менше ніж 3 рази на добу.