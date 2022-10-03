ТОЧКИ ДОСТУПУ WI-FI UBIQUITI — НАДІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН

Серед основних постачальників обладнання для мереж на світовий ринок компанія, відома як Ubiquiti Networks, займає лідируючу позицію.

Продукція Ubiquiti вважається пріоритетною для величезної кількості користувачів/провайдерів у всьому світі, на це є вагомі підстави. Наприклад, в Україні точки доступу Ubiquiti затребувані серед населення та бізнесу за рахунок одразу кількох переваг обладнання цього бренду:

Відмінна якість. Грамотна інженерна технологія. Стабільна робота оригінального програмного забезпечення.

Розробникам Ubiquiti Networks вдалося створити незвичайну серію (UniFi) Wi-Fi точок доступу, яка суттєво відрізняється від своїх аналогів інших виробників. Таке обладнання особливо потрібне при організації хот-спотів WiFi на масштабних підприємствах.

Які особливості має UniFi пристроїв?

У серійному виробництві компанії Ubiquiti налагоджено випуск найрізноманітніших моделей, за допомогою яких можна організувати різноманітні мережі Wi-Fi. Так, наприклад, якщо ви вирішили вибрати точку доступу UniFi, ви зможете організувати систему бездротових мереж не тільки у своєму приміщенні, а й на прилеглих до нього територіях. Це можуть бути автостоянки, паркові території та інші прилеглі до будівлі майданчики.

Різні моделі пристроїв UniFi функціонують у різному діапазоні частот — 2.4, 2.4/5, а також 5 та 60 ГГц. Для сучасних моделей характерна підтримка різних стандартів WiFi 802.11 — g, n, ac, ad, ax. Також у нас ви можете вибрати пристрій без Wi-Fi або модель, що функціонує за підтримки технології MESH. Деякі пристрої UniFi мають особливості, за рахунок яких можна організувати надійну мережу різного типу та конфігурації:

Wave;

Wi-Fi міст (крапка-крапка);

Зовнішні антени;

Ретранслятори Wi-Fi.

Для зовнішнього та внутрішнього використання саме такі UniFi точки доступу купити недорого зараз можна в інтернет-магазині Comtrade. Тим більше, що окрім UniFi пристроїв у нас можна придбати й інше мережеве обладнання цього бренду.

Налаштування UniFi у мережі Wi-Fi та зв’язок між пристроями Ubiquiti

Конфігурацію всіх UniFi можна налаштувати через єдину програму UniFi Controller, що управляє. Це комплексна програма, де необхідні утиліти представлені зручним web-інтерфейсом. З нього кожен пристрій налаштовується за допомогою своєї утиліти.

За рахунок єдиного сервера можливе створення зони доступу, що масштабується, де за рахунок єдиної SSID може бути розгорнута мережа безшовного роумінгу. Абонент мережі спокійно пересуватиметься в зоні покриття і залишатиметься на зв’язку, його девайс в автоматичному режимі буде підключений до максимально близької точки Wi-Fi доступу.

Де сьогодні в Україні можна купити точку доступу Wi-Fi Ubiquiti?

Арсенал компанії Ubiquiti Networks різноманітний, і ви можете купити будь-яке мережеве обладнання цього бренду для вирішення різних завдань, пов’язаних з передачею даних. Ви можете, наприклад, розгорнути користувальницький Wi Fi хот-спот на будь-якому великому об’єкті, організувати високошвидкісні лінки «точка-точка» або створити мережу WiFi на рівні провайдера. Перевагою пристроїв Ubiquiti є забезпечення стабільного зв’язку за найнесприятливіших умов.

Устаткування Ubiquiti для забезпечення телекомунікації використовує запатентований протокол AirMax, який для цього був спеціально розроблений інженерами Ubiquiti Networks. Використовуючи схему TDMA поллінгу, достатньо виділити окремий тайм-слот під пристрій кожного абонента, щоб швидкість обміну даними суттєво зросла порівняно з аналогічними пристроями інших компаній, які AirMax не використовують.

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