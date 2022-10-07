ГРОМАДАМ КІРОВОГРАДЩИНИ – КОШТИ ВІД ЮНІСЕФ ТА АМУ

Кропивницька, Новоукраїнська, Олександрійська, Приютівська та Світловодська громади увійшли до переліку 51 території, які завдяки співпраці ЮНІСЕФ та Асоціації міст України отримають цільове фінансування у розмірі 50 тисяч доларів США. Про це йдеться у повідомлені Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України.

Кропивницький: зимовий одяг для малих переселенців

Так, за інформацією заступника міського голови Михайла Бєжана обласний центр вже отримав 1912 наборів зимового одягу і взуття для дітей із родин вимушених переселенців, які нині проживають у Кропивницькому.

«Дітки віком від 2 до 9 років, які з батьками переїхали у Кропивницький з окупованих і прифронтових територій, отримають зимові набори — куртки, взуття, теплий одяг. Це буде суттєва підтримка родинам вимушених переселенців, адже багато хто з них евакуювався, взявши лише мізер речей, а купити новий одяг не всі з них спроможні», – повідомив Михайло Бєжан.

Дитячі зимові набори в Кропивницькій громаді роздаватимуть через міські навчальні заклади та гуманітарний центр «Територія успіху», які мають на обліку дітей внутрішньо переміщених осіб.

Загалом на сьогодні 35 територіальних громад вже отримали кошти та здійснюють закупівлю необхідних товарів чи робіт. Зазначені кошти громади в основному використовують для:

облаштування дитячих просторів, місць для відпочинку, ігор та спорту;

облаштування місць тимчасового проживання ВПО;

облаштування закладів освіти, підготовка їх до опалювального сезону;

закупівлі продуктових та гігієнічних наборів;

закупівлі медично обладнання, обладнання для організації освітнього процесу.

Новоукраїнка: пріорітет – комфортне проживання

З 2019 року Новоукраїнська громада – учасник Всесвітньої ініціативи ЮНІСЕФ “Громада, дружня до дітей та молоді” та має статус громада-кандидат. У своїй роботі орієнтується на створення безпечного середовища для дітей та молоді, доступу до якісних освітніх, медичних та соціальних послуг, та забезпечення права бути почутим у своїх громаді.

Співпраця Новоукраїнської громади з Дитячим фондом ООН UNICEF та Асоціацією міст України в рамках реалізації проєкту «Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми» дала можливість вирішити низку проблем, пов’язаних з облаштуванням побуту внутрішньо переміщених осіб у Центрі комплексного проживання, покращенням доступу до отримання гуманітарної допомоги та вільним доступом до медичних послуг.

Одним з головних завдань, які стоять перед Новоукраїнською ТГ як громади, що приймає внутрішньо переміщених осіб, є створення комфортних умов проживання для сімей з дітьми. З метою досягнення зазначеної цілі у межах спільного проекту з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціацією міст України облаштовано Центр комплексного перебування ВПО.

Центр розрахований на 122 особи, наразі тут проживають 55 ВПО, серед них -12 дітей.

Для їхнього комфортного перебування кімнати забезпечені ліжками з ортопедичними матрацами й додатковими шухлядами для речей, постільною білизною, дитячими ліжками, шафами для зберігання одягу та іншими необхідними меблями.

Також створено спільну зону відпочинку, що сприяє адаптації дітей та дорослих до нового тимчасового місця проживання. Мешканці Центру мають можливість самостійно приготувати їжу, враховуючи індивідуальні потреби кожної родини, для цього за частину виділених у рамках реалізації проекту коштів придбано необхідне кухонне обладнання , зокрема пароконвектомат, електром’ясорубку, стелажі для посуду, гастроємності та ін., а також закуплено столи та стільчики для їдальні. Крім того, облаштовано кімнати для гігієнічних процедур з душовими кабінками, бойлерами та електросушарками для рук, а для прання речей встановлено пральні машини з функцією сушіння. Новоукраїнська громада планує і надалі працювати над покращенням умов для проживання для осіб, які вимушені покинути свої домівки внаслідок агресіє російської федерації та її повномасштабного вторгнення у міста України.

Довідково:

Ініціатива ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді» об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес задля спільної мети – створення комфортного для дітей та молоді середовища, де кожен може реалізувати свій потенціал. Партнерами ініціативи в Україні є Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA); Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство молоді та спорту України; Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; Уповноважений Президента України з прав дитини, Національна Молодіжна Рада України.

Ініціатива передбачає захист 5 базових прав дитини, включаючи право бути почутими, право на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, право на безпеку, дитинство, визнання та справедливе ставлення. Громади, які ведуть активну роботу в напрямку захисту прав дітей та молоді та успішно реалізували план дій, отримують офіційний статус, який дозволить громаді більш тісно працювати з іншими громадами, як всередині України, так і за її межами, залучати інвестиції передусім у соціальні проєкт, а також сигналізувати про досягнення та позитивні зміни для дітей та молоді.