МІНУС 31 АРТСИСТЕМА ТА 20 БПЛА: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 7 ЖОВТНЯ

0
183
views

Генштаб оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here