МІНУС 31 АРТСИСТЕМА ТА 20 БПЛА: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 7 ЖОВТНЯ 07.10.2022 0 183 views Генштаб оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №34 ВІД 6 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 07.10.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ТОЧКИ ДОСТУПУ WI-FI UBIQUITI — НАДІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here