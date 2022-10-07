НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВОЛОНТЕРСТВА НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Громадська організація «Слов’янський культурний центр «Задзеркалля» у партнерстві з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) реалізують програму “Розвиток та підтримка молоді Кіровоградської області в умовах воєнного стану через молодіжні ініціативи та UPSHIFT” та запрошують громадські організації, гуманітарні центри, заклади освіти та культури Кіровоградської області до участі у конкурсному відборі за проєктом “Волонтер+”.



Мета проєкту – посилення громадянської активності молоді через волонтерство із надання допомоги дітям, родинам з дітьми, внутрішньо переміщеним особам та особам із соціально вразливих категорій.

До участі у конкурсному відборі проєкту “Волонтер +” запрошуються:

– громадські організації, благодійні фонди та гуманітарні ініціативи;

– навчальні заклади всіх рівнів акредитації;

– бібліотеки, заклади культури, а також центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Які етапи роботи для тих, хто буде долучений до проекту “Волонтер +”:

– Проходження онлайн-навчання з ефективного менеджменту молодих волонтерів (серія з дванадцяти вебінарів);

– Розробка молодіжної волонтерської програми на базі своєї організації і залучення до участі у ній не менше тридцяти волонтерів віком 14-24 років;

– Підписання з усіма своїми волонтерами відповідних угод про волонтерство та видача їм посвідчень;

– Розробка та втілення тримісячного міні-проєкту, у межах якого молоді волонтери та волонтерки у кожній організації та ініціативі будуть впроваджувати волонтерську діяльність та отримувати (кожен і кожна) відповідні стипендії і фінансування на втілення проектів.

За підсумками програми буде відібрано 10 волонтерських програм та ініціатив, що отримають грантові кошти від ЮНІСЕФ, а також супровід від ГО “СКЦ “Задзеркалля” в процесі реалізації проєкту. Діяльність волонтерських програм передбачається на базі тих десяти організацій, які подали заявки на участь та були відібрані до проєкту “Волонтер +” від ГО “СКЦ “Задзеркалля”. 10 ініціативних груп проєту “Волонтер +” отримають фінансування на створені ними у рамках програми молодіжні волонтерські міні-проєкти. Кожен створений проєкт триває три місяці. Початок втілення проєктів – не пізніше, ніж 15 листопада 2022 року. Завершення кожного проєкту – не пізніше, ніж 15 лютого 2023 року.

Головними критеріями відбору заявок будуть:

– розуміння актуальних потреб громади, в якій працює організація-заявник, і як ці потреби можуть бути забезпечені через залучення молодих волонтерів протягом трьох місяців стипендіальної програми;

– мотивація до залучення молодих волонтерів у свою організацію чи ініціативу та обґрунтування актуальності започаткування чи посилення своїх молодіжних волонтерських ініціатив;

– досвід роботи у заявленій сфері та здобутки протягом останнього року.

Якщо ви готові прийняти участь у проєкті “Волонтер+” та впевнені, що всі умови та критерії – це про вас або вашу організацію, просимо заповніть форму для участі: https://cutt.ly/5KMgEAe Кінцевий термін подання заявок – 9.00 ранку 17 жовтня 2022 року. Про результати конкурсу буде публічно оголошено не пізніше 9.00 ранку 24 жовтня 2022 року на інформаційних ресурсах ГО «Слов’янський культурний центр «Задзеркалля», та надіслано листи на зазначену вами електронну пошту. Перша ознайомча зустріч для відібраних організацій відбудеться у понеділок, 31 жовтня 2022 року у м.Кропивницький.

Якщо у вас виникають додаткові питання про участь у програмі, будь ласка, пишіть Вікторії Талашкевич: viktoriiatalashkevych@gmail.com

Проєкт втілюється у рамках програми «Підтримка молоді Кіровоградської області», яку реалізує ГО «Слов’янський культурний центр «Задзеркалля» у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).