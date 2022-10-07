ПЕРЕСЕЛЕНКА VS НОТАРІУС: ІСТОРІЯ СКАНДАЛЬНОГО КРЕДИТУ

Однією з обов`язкових умов вчинення виконавчого напису є безспірність заборгованості, яку повинен перевірити нотаріус.Також при вчиненні виконавчого напису враховується дотримання строків позовної давності, які зазвичай становлять 3 роки, а в деяких випадках – 1 рік.

До Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулась пані Ольга, яка є особою з інвалідністю ІІ групи та внутрішньо переміщеною особою.Вона повідомила про наявний між нею та ТОВ «СС Слоун» з 2018 року кредитний договір.

В подальшому право вимоги за кредитним договором пані Ольги перейшло до ТОВ «Фінфорс» у 2019 році та у 2020 році до ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» на підставі договорів відступлення прав вимог. У березні 2021 року приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області було вчинено виконавчий напис про стягнення з пані Ольги кредитної заборгованості. Про існування заборгованості, вчинення виконавчого напису, відкриття виконавчого провадження та винесення постанови про стягнення заборгованості вона дізналась через сервіс «ДІЯ».

Для захисту порушених своїх прав вона звернулась до системи безоплатної правової допомоги. Місцевий центр призначив адвоката Марину Гаморю, яка ознайомилася з матеріалами справи та з’ясувала, що виконавчий напис нотаріусом був проведений з порушеннями норм чинного законодавства, у зв’язку з чим він не підлягає виконанню.

Олександрійським міськрайонним судом Кіровоградської області, вимоги пані Ольги щодо визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, було задоволено та визнано таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області про стягнення з пані Ольги,на користь ТОВ «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» заборгованості за кредитним договором. Також суд зазначив, що виконавчий напис приватного нотаріуса здійснено з порушенням норм чинного законодавства, оскільки заборгованість, зазначена у виконавчому написі, не є безспірною.

Ця справа в Єдиному державному реєстрі судових рішень: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104621064

«Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових коштів або витребування майна.

Процедура вчинення нотаріусами виконавчих написів визначена у главі 14 Закону України «Про нотаріат» та розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Згідно ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості боржника перед стягувачем за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше 3 років, а у відносинах між установами, підприємствами та організаціями – не більше 1 року. Основною метою вчинення виконавчого напису є надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати своє право на примусове виконання зобов’язання боржником», – коментує адвокат Марина Гоморя.

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Олександрійський місцевий центр з надання БВПД