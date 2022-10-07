ПОНАД 12 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВИРУЧИЛИ ЗА ВІНТАЖНІ СКЛЯНІ ВИРОБИ НА ЯРМАРКУ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Чи не у кожній домівці українці мають серванти, а там всередині – витончені, білі, різнокольорові, старовинні і сучасні скляні вироби. Хтось збирає фужери, інші полюбляють стакани, треті не уявляють життя без кришталевих ваз. Все це можна було протягом двох останніх тижнів принести у Гончаренко центр, щоб волонтери влаштували Ярмарок вінтажного скла та зібрали кошти для ЗСУ.

Благодійний розпродаж відбувався у рамках всеукраїнської ініціативи зі збору коштів на купівлю антидронових рушниць для Збройних Сил України, яку започаткував народний депутат Олексій Гончаренко. Одна така рушниця коштує біля півмільйона гривень, тож у багатьох освітньо-культурних просторах по всій державі відбулися різноманітні події задля збору немалої суми у розмірі 5 мільйонів гривень, щоб придбати десяток таких рушниць.

Десь проводили рок-концерти, або книжкові ярмарки, продавали смаколики, випечені майстринями, або малюнки, створені дітьми. А у Кропивницькому вирішили запросити городян поділитися своїми скляними та кришталевими виробами і влаштували із зібраного Ярмарок-розпродаж.

«Нам принесли понад тисячу різноманітних стаканів, рюмок, підносів, вас, чашок, кувшинів, графинів – від крихітних, ніби іграшкових, до монументальних витворів вагою 2-3 кілограми», – розповідає директорка освітнього простору Вікторія Талашкевич.

Складним завданням було розмістити все у приміщенні Гончаренко центру так, щоб було гарно видно покупцям, а ще складніше – оцінити предмети, виставлені на продаж. Зрештою, орієнтувалися на ціни на схожі предмети, виставлені в Інтернеті, але зменшували її, щоб продати зібране. Тож вартість виробів варіювалася від п’яти гривень до п’ятисот, і кожен міг придбати щось для себе чи на подарунок за досить гарними цінами. Звичайні скляні стакани середнього розміру коштували по 10-20 гривень, кришталеві келихи – по 30-40. Кольорові вази із візерунками можна було придбати по 50-100 гривень, а кришталеві салатниці, цукерниці, підноси – по 150-200 гривень.

«Ми щодня фотографували принесений посуд і розставляли його, бо якби залишили це на останній вечір перед ярмарком, то точно б не впоралися. Зайнята була справою вся команда центру, і це стало для нас справжнім святом – бачити людей, котрі діляться чудовими виробами, і приймати на ярмарку покупців, котрі часто давали більше коштів, аніж ми просили», – розповідає адміністраторка освітнього простору Марина Кашлакова.

Загалом протягом трьох годин продажу вдалося зібрати суму у розмірі 11 020 гривень, але вже по його закінченню, коли у центрі почалися звичайні суботні заняття та лекції, ще були люди, котрі приходили з бажанням купити скло, або писали у центр через соціальні мережі. Тож, станом на кінець дня неділі зібрана сума склала 12 340 грн. Посуд, який не був проданий у неділю, ще у понеділок-середу можна буде придбати у Гончаренко центрі за адресою вул. Велика Перспективна, 4а, графік роботи: 14.00-19.00. Заходьте!