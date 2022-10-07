ПРАВНИКИ – ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

У складний для України час, у зв’язку із окупацією російськими загарбниками окремих територій країни, до Кропивницького евакуювалися деякі навчальні заклади. Один з них – Донецький державний університет внутрішніх справ. З перших днів перебування вишу в місті юристи системи БПД Кіровоградщини налагодили співпрацю із правоохоронним закладом.

Наразі вже проведено низку спільних заходів як на тему захисту прав студентів та викладачів ВПО, так і на теми, які цікаві саме студентам. Зокрема днями курсанти завітали до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД, де на власні очі побачили як працює система БПД в регіоні.

Розпочали зустріч з фронт-офісу місцевого центру та бюро правової допомоги, де саме відбувається перша зустріч юристів із клієнтами, які потребують правової допомоги. Директор Місцевого центру Станіслав Березніченко розповів курсантам про історію створення та розвитку системи БПД в Україні, види безоплатної правової допомоги та про шлях її отримання. Під час заходу курсанти побачили, яким чином клієнт від першого звернення до завершення його справи у судовій інстанції отримує необхідний обсяг правової допомоги.

Курсанти цікавилися у фахівців центру питаннями: які категорії громадян мають право на вторинну правову допомогу; як відбувається призначення адвоката у справі; як швидко він має приступити до захисту прав клієнта; як із клієнтами взаємодіють адвокати, що співпрацюють із центрами з надання БВПД, які особливості роботи системи БПД у період воєнного стану.

«Система надання безоплатної правової допомоги працює для того, щоб кожна людина мала можливість захистити свої права», – підсумував свій виступ меседжем системи БПД Станіслав Березніченко.

Серед учасників зустрічі були представники юридичної клініки університету «Правовий захист», відтак з курсантами обговорили варіанти можливої співпраці клініцистів з юристами системи. Так, юристка центру Наталія Цуцман акцентувала увагу курсантів на проєкт «Волонтер БПД».

«Проєкт стартував у 2021 році, щоб залучити людей до співпраці, а саме: допомагати у правопросвітницькій роботі, налагоджувати взаємодію центрів з партнерськими організаціями, розміщувати інформацію, здійснювати перенаправлення тощо. Зазвичай волонтери – майбутні юристи, студенти юридичних клінік. Під час волонтерської роботи ви здобуваєте успішний досвід, який допоможе вам у майбутній діяльності», – зазначила юристка.

Враховуючи специфіку університету увагу приділили питанню призначення захисника затриманим та заарештованим. Зауважимо, що службові особи, які здійснюють затримання, зобов’язані негайно поінформувати центри БВПД про випадки затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, застосування адміністративного затримання чи адміністративного арешту або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після чого Регіональний центр у визначеному законом порядку призначає адвоката, який протягом години має прибути до затриманого.

«В майбутньому у своїй роботі ви обов’язково будете звертатися до системи БПД. Сподіваємося, що отримані сьогодні знання допоможуть вам краще розуміти особливості правничої діяльності та у подальшому використовувати здобутті знання у правоохоронній діяльності», – зазначила фахівчиня Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській та Миколаївській областях Олена Роміцина.

Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

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