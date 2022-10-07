У ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ – НОВІ ПАРТНЕРИ

Впровадження пілотного проєкту відновного правосуддя для неповнолітніх триває. Цей процес не є швидким, адже програма відновлення має свої особливості.

Натомість успішна практика застосування програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення напрацьовується і до ініціативи долучаються однодумці – професіонали, які розуміють важливість змін у правовій системі щодо справедливого ставлення до неповнолітніх, можливості ресоціалізації учасників пілотного проєкту.

Відновний підхід — це вирішення конфліктів, за якого учасники протиправної події спільно приймають рішення, як усунути наслідки того, що сталося, і зробити так, щоб це не повторилось у майбутньому. Дитині, яка скоїла правопорушення, треба дати шанс виправитися і допомогти це зробити. Допомагають дитині усвідомити скоєне і психологи, які долучаються до програми відновлення для неповнолітніх. Саме тому Регіональний центр з надання БВПД у Кіровоградській та Миколаївській областях, який є координатором пілотного проєкту в регіонах, постійно відшуковує нових партнерів з числа практикуючих психологів, які б могли працювати з неповнолітніми учасниками пілотного проєкту.

Надзвичайно приємно, що такі пропозиції спільної роботи знайшли підтримку в професійній спільноті психологів. Зокрема, цього місяця до пілотного проєкту долучилася Євгенія Гейко, директор Центру психологічного розвитку особистості, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи ЦДПУ ім. В.Винниченка. На підтвердження домовленості про спільну роботу було підписано меморандум про взаємодію.

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