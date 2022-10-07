PURITAN`S PRIDE: ВІТАМІНИ Й ІНШІ ЕФЕКТИВНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗДОРОВ`Я ТА КРАСИ

Продукція цього виробника добре відома у всьому світі. Адже компанія Puritan`s Pride функціонує у своєму сегменті ринку майже 50 років. Вона виробляє високоякісні дієтичні добавки, спортивне харчування, вітамінно-мінеральні комплекси. В каталозі Puritan`s Pride є навіть продукція для ветеринарії. І все це – з найкращими характеристиками.
Чому вітаміни та дієтичні добавки Puritan`s Pride настільки популярні у світі?
- Продукція даного виробника відрізняється тим, що для її виготовлення застосовується лише натуральні компоненти. Їх вирощують та видобувають в екологічно чистих регіонах світу. Часто для створення найбільш ефективного продукту до його складу додають рідкісні компоненти рослинного чи тваринного походження, які зустрічаються лише на деяких територіях.
- На дієтичні добавки та вітаміни Puritan`s Pride ціни досить невисокі, особливо в порівнянні з більшістю інших виробників з цієї категорії. Сприяє цьому гнучка система знижок, грамотна маркетингова політика власників компанії, застосування енергоефективних технологій, власних лабораторних досліджень та повного виробничого циклу.
- Висока якість продукції забезпечується шляхом використання високоякісних інгредієнтів. Їх неодмінно піддають ретельним перевіркам силами власних лабораторій, а також тестуванню незалежними експертними організаціями. Так, компанія високо акредитована за стандартами GMP у сфері лікарських препаратів.
Основні різновиди продуктів, які виготовляють підприємства Puritan`s Pride
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