PURITAN`S PRIDE: ВІТАМІНИ Й ІНШІ ЕФЕКТИВНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗДОРОВ`Я ТА КРАСИ

Продукція цього виробника добре відома у всьому світі. Адже компанія Puritan`s Pride функціонує у своєму сегменті ринку майже 50 років. Вона виробляє високоякісні дієтичні добавки, спортивне харчування, вітамінно-мінеральні комплекси. В каталозі Puritan`s Pride є навіть продукція для ветеринарії. І все це – з найкращими характеристиками.

Чому вітаміни та дієтичні добавки Puritan`s Pride настільки популярні у світі?

Продукція даного виробника відрізняється тим, що для її виготовлення застосовується лише натуральні компоненти. Їх вирощують та видобувають в екологічно чистих регіонах світу. Часто для створення найбільш ефективного продукту до його складу додають рідкісні компоненти рослинного чи тваринного походження, які зустрічаються лише на деяких територіях.

На дієтичні добавки та вітаміни Puritan`s Pride ціни досить невисокі, особливо в порівнянні з більшістю інших виробників з цієї категорії. Сприяє цьому гнучка система знижок, грамотна маркетингова політика власників компанії, застосування енергоефективних технологій, власних лабораторних досліджень та повного виробничого циклу.

Висока якість продукції забезпечується шляхом використання високоякісних інгредієнтів. Їх неодмінно піддають ретельним перевіркам силами власних лабораторій, а також тестуванню незалежними експертними організаціями. Так, компанія високо акредитована за стандартами GMP у сфері лікарських препаратів.

Основні різновиди продуктів, які виготовляють підприємства Puritan`s Pride

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