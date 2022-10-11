РАЙКОВИЧ: НАРАЗІ В ГРОМАДАХ УСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Доброго ранку всій Україні!

230 доба нашого супротиву російському агресору. Наразі в громадах все під контролем.

Але триває масштабна повітряна тривога по всій Україні. Ворог продовжує поливати мирні українські міста і села смертоносними ракетами. Знову настійливо прошу вас, друзі, не ігнорувати сирен і спускатись в укриття.

Щиро дякую усім, що прислухались до прохання Президента України, його Офісу, до мого заклику економити електроенергію скрізь і у всьому! Під час вечірнього об’їзду територій побачив це сам.

Всупереч війні, на Кіровоградщині народилося майже півсотні дітлахів! Миколаївська, Житомирська, Херсонська області і Крим!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!