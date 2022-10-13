НА КІРОВОГРАДЩИНУ ПРИБУВ ЧЕРГОВИЙ ЕВАКОПОТЯГ

Нову партію переселенців прихистили громади області.

Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі він написав наступне:

Повітряні тривоги не припиняються. В громадах ситуація стабільна.

Область трудиться. Вночі, в рамках обов’язкової евакуації, зустріли ще 75 жителів Донецької області. З них – 15 дітей. Усіх прихистили Ганнівська і Злинська громади.

Щиро дякую за високу організацію зустрічі команді ОВА, Новоукраїнській РВА, очільникам громад, службам ДСНС, поліції і волонтерам!

Кіровоградщина вкотре підтвердила свою гостинність і турботу про переселенців.

З початку війни в нашу область переселилися майже 92 тисячі біженців.

За цю добу народилося 13 діток. Хай ростуть щасливими в мирній Україні!