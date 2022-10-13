ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 13.10.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Розпочалась двісті тридцять друга доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.