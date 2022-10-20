АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ: ЧИ ЗАЛИШАТИМЕТЬСЯ СВІТЛОЮ КІРОВОГРАДЩИНА?

Країна-вбивця продовжує тероризувати українські міста та села, знову й знову намагаючись зруйнувати інфраструктуру їхнього життєзабезпечення. Особливо серйозною постає ця загроза з урахуванням настання холодів та початку опалювального сезону. Прямо кажучи, рашисти намагаються поставити нашу державу на коліна, погрожуючи залишити мирних людей без газу, тепла, світла. Чи це є примусом до переговорів на умовах агресора, чи початком агонії ворога – питання, на яке дадуть відповідь час та ЗСУ. А от чи реальна ця загроза, що може зробити (і робить) влада, аби запобігти комунальному та соціальному колапсу, до чого готуватись пересічним громадянам та що можна зробити в екстремальних умовах виживання звичайним мешканцям – розбиралося “Народне слово”.

Чи порине Кіровоградщина у темряву?

Нашу область останніми днями називають у числі трьох регіонів, які найпершими можуть запровадити практику аварійних відключень електромереж. Зокрема, частково інформацію про це можна знайти у повідомленні ПрАТ “Кіровоградобленерго” на офіційному сайті компанії:

У зв’язку з пошкодженнями об’єктів енергетичної інфраструктури України, для забезпечення належних рівнів напруг в електромережах Дніпровського регіону (Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська області), 17 жовтня 2022 року о 07 годині 15 хвилин, диспетчером Регіонального диспетчерського центру Дніпровського регіону введені в дію Графіки аварійних відключень (ГАВ) споживачів електричної енергії по ПрАТ “Кіровоградобленерго” на 2022-2023 роки.

Далі споживачам пояснюється наступне: “Тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час відключення за ГАВ становить 2 години, але за погодженням з місцевими органами виконавчої влади може становити більший період часу. У разі значного дефіциту генеруючої потужності в ОЕС України допускається багаторазове відключення одних і тих самих ліній за графіками аварійних відключень з перервою між відключеннями на 1 – 2 години.

Величину навантаження, час відключення та кількість черг згідно з Графіками аварійних відключень визначає черговий диспетчер ПрАТ “НЕК “Укренерго” та черговий диспетчер Регіонального диспетчерського центру Дніпровського регіону з наступною реалізацією команди на відключення черговим диспетчером ПрАТ “Кіровоградобленерго”.

Диспетчер ПрАТ “Кіровоградобленерго” протягом 10-15 хвилин має відключити приєднання згідно з Графіками аварійних відключень. Через те, що проміжок часу між командою чергового диспетчера Регіонального диспетчерського центру та завершенням її реалізації диспетчером ПрАТ “Кіровоградобленерго” (безпосередньо відключенням ліній електропостачання) становить не більше 15 хвилин, Графіки аварійних відключень вводяться в дію без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади”.

Ця ситуація викликала неабиякий резонанс серед абонентів, передусім люди обурювались тим, що відключення здійснюватиметься без попередження, як це зазвичай практикується під час віялосих (планових) відключень. Саме про різницю між аварійними та віяловими відключеннями змушені були після цього пояснювати енергетики – теж на офіційному сайті компанії:

“Введення графіку аварійних відключень це не планова подія, ситуація критична — вводиться графік, ситуація стабілізувалася — електропостачання відновлюється. Розуміємо, наскільки важлива в нашому побуті електроенергія, майже все життєзабезпечення пов’язане з її наявністю, от тому, щоб в будь-якому випадку на об’єктах критичної інфраструктури було енергозабезпечення й вводяться такі крайні методи як застосування Графіка аварійних відключень.

Процедура вводу Графіка аварійних відключень відрізняється від процедури вводу Графіка погодинних відключень (віялові відключення). Аварійна ситуація це те, що неможливо передбачити, ми не можемо оприлюднити графіки, не можемо вас попередити.

При введені процедури застосування Графіку погодинних відключень, ми за три дні викладаємо графіки відключень, повідомляємо ЗМІ. Наразі розпорядження на застосування Графіків погодинних відключень не надходило”.

А як в державі?

В Україні неминучі віялові (насправді аварійні) відключення електроенергії, попереджають НЕК «Укренерго» та Офіс Президента України. «Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об’єкти та цивільну критичну інфраструктуру. У містах і населених пунктах можливі перебої з енергоживленням», — зазначили в Укренерго». Водночас заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко прямо сказав, що в країні можливі віялові відключення.

«Уже однозначно зрозуміло, що чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст. Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра та Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житомирщини, Кіровоградщини, загалом увесь південь. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень», — зазначив він.

Столичний мер Віталій Кличко вже анонсував віялові відключення електроенергії. «Унаслідок обстрілів російськими варварами об’єктів критичної інфраструктури столиці й області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області», — зазначив він.

За повідомленнями ДТЕК, світло відключатимуть по черзі поки що на дві години щодня.

«Для збалансування енергосистеми країни очікується, що тривалість відключень буде близько двох годин. Зі свого боку енергетики ДТЕК Мережі спільно зі рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми», — ідеться в повідомленні компанії.

Що потрібно знати

Аварійні відключення електрики — це почергові або погрупові від’єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему, що сприяє частотному розвантаженню енергосистеми, рідше — температурному розвантаженню обладнання підстанцій або ліній електропередавання.

Аварійні вимкнення застосовуються як остання ланка захисту від розсинхронізації енергосистеми, утворення лавини зміни частоти та запобігання більших системних аварій, на відновлення яких в енергосистемі можуть піти дні. Вимкнення електроенергії може проводитись із повідомленням графіку для населення, за якого подавання напруги припиняється на неперекривні проміжки часу в різних частинах розподільної мережі, відповідно до планів із вивільнення потужності. Можуть бути як разовими за піковий період годин, так і багаторазовими.

Як підготуватися до відсутності світла? Ось кілька простих порад: запастися водою та їжею; купити свічки та ліхтарики; приготувати теплий одяг на випадок холодів, адже не буде світла — не буде й тепла в багатьох його проявах; уважно стежити за графіком відключень і планувати свій день, враховуючи такі перебої.

Це вже було

Відключення електроенергії Україна вже переживала наприкінці 90-х років через низькі запаси палива і бартерні розрахунки, а також в 2014 році після початку війни на Донбасі.

У 1998-2000 роках віялові відключення проводили у всіх областях України. Головною причиною були бартерні розрахунки за електроенергію між обленерго та генерувальними компаніями (тільки близько 6% оплати були в грошовій формі), а також криза неплатежів через складну економічну ситуацію в країні.

У 2000 році парламент з ініціативи уряду ухвалив законопроєкт про введення розподільчих рахунків і ліквідацію бартерних схем. Внаслідок реформи енергетичний комплекс отримав додаткові гроші, які спрямували на погашення заборгованості.

Енергетична криза виникла в Україні в 2014 році після початку російської агресії на Донбасі. Більшість вугільних шахт, що видобувають паливо, на якому працювали українські ТЕС, виявилися на окупованій території. У результаті виник дефіцит вугілля на складах: з початку року і до вересня 2014 року запаси скоротилися майже на третину.

У серпні 2014 року набуло чинності розпорядження Кабміну «Про прийняття надзвичайних рішень на ринку електроенергії» та обласним енергопостачальним компаніям направили повідомлення про можливі тимчасові обмеження постачань для населення.

Перша хвиля віялових відключень була наприкінці вересня 2014 року і зачепила Київську, Харківську та Черкаську області. Запаси вугілля тоді знизилися до 1,9 тис. тонн. Друга хвиля припала на грудень і тривала набагато довше, охопивши всю країну. Зійшлися відразу кілька факторів: ремонтні роботи на електростанціях, низькі запаси вугілля, аварійне відімкнення одного з енергоблоків Запорізької АЕС.

Наприкінці року вдалося домовитися про постачання вугілля і віялові відключення припинилися.

Черговий режим НС у галузі енергетики набув чинності в Україні в лютому 2017 року. Режим оголосили в зв’язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи – йшла «блокада Донбасу». Тодішній міністр енергетики Ігор Насалик і прем’єр Володимир Гройсман попереджали про можливі віялові відключення, якщо ситуація з постачанням вугілля не зміниться, але цього вдалося уникнути.

Що робити?

10 жовтня російський агресор обстріляв об’єкти критичної інфраструктури у 13 областях та у Києві. Через обстріли виникла 51 пожежа. Багато міст залишилися без електрики. Експерти переконані, що це далеко не остання спроба росії залишити Україну без електрики, води і опалення протягом холодного періоду року.

Українські спеціалісти відновлюють інфраструктурні об’єкти рекордними темпами. За даними пресофіцера ДСНС України Олександра Хорунжого, які він озвучив у Медіацентрі Україна – Укрінформ, у першу добу після обстрілів на місцях влучань працювало понад 1000 фахівців ДСНС та понад 120 одиниць спеціальної та рятувальної техніки.

Через пошкодження енергетична система країни перевантажена і працює на граничних можливостях. Тому влада просить населення зменшити споживання енергоресурсів, щоб допомогти країні пройти цей важкий період.

За правильного підходу до використання електричної енергії можна домогтися її заощадження на 10-30%. У години пікового навантаження Міністерство енергетики України просить населення зменшити використання мультиварки, кавоварки, мультипечі, електричної турки, холодильника, відпарювача, морозильної камери, утюжка для волосся, плойки, ноутбука, комп’ютера, монітора, ігрової приставки, принтера, телевізора, TV-тюнера, зарядних пристроїв, засобами освітлення. Користуватися цими приладами краще за необхідності та, бажано, по черзі.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб уникнути планових відключень, бажано знизити споживання електроенергії в періоди найбільшого навантаження на енергосистему (вранці з 8 до 11 години і ввечері з 17 до 23 години) в цілому по Україні на 25%.

В «Укренерго» зазначають, що найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади. Вдень – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці і особливо ввечері, коли споживання найбільше, – звести до мінімуму користування електрикою.

«Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин», – попросив Денис Шмигаль.

Він також визнав, що ця зима буде важкою. «Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло. Ми зі свого боку разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечуємо ремонти пошкодженої інфраструктури», – додав прем’єр-міністр.