ПРАВОВА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ: УСПІШНІ СПРАВИ

У той час, як військові відважно захищають нашу країну, юристи системи безоплатної правової допомоги тримають юридичний фронт та стоять на захисті прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Пропонуємо ознайомитися з деякими успішними кейсами.

«Допомога військовим завжди була для системи БПД в пріоритеті, однак саме зараз вона набуває особливого значення. Ми пишаємося кожним воїном, що став на захист нашої країни, і найменше, що ми можемо зробити це допомогти їм вирішити їхні правові проблеми», — зазначила начальниця управління забезпечення доступу до правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Марчук.

Коли достатньо консультації

Не кожне правниче питання, з яким звертаються військові, потребує звернення до суду. Досить часто буває достатньо просто консультації, в якій буде запропоновано конкретний алгоритм дій, або допомоги у складанні заяв до різних установ та організацій.

Так, Сергій протягом 2018-2022 років неодноразово брав участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони на території Донецької та Луганської областей. У травні його було звільнено із військової служби за станом здоров’я. У свідоцтві про хворобу було зазначено, що захворювання Сергія пов’язані з проходженням військової служби.

Однак із подібним висновком Сергій був не згоден, адже справедливо вважав, що його захворювання пов’язані із захистом Батьківщини, а не тільки з проходженням військової служби.

Фахівчиня Коломийського місцевого центру Мар’яна Федорак роз’яснила клієнту, що свідоцтво про хворобу, окрім судового порядку, може бути оскаржено у Центральній військово-лікарській комісії. Відтак юристка порекомендувала спершу звернутися до Центральної військово-лікарської комісії та підготувала Сергію письмове звернення для встановлення причинно-наслідкового зв’язку. Згодом Сергій отримав відповідь на своє звернення та постанову військово-лікарської комісії, якою було визнано що його захворювання пов’язано з захистом Батьківщини.

А буває й так, що саме звернення до суду вже є поштовхом до вирішення проблеми. Так сталося на Харківщині.

До Краснокутського бюро правової допомоги звернувся військовослужбовець з питанням щодо зняття з реєстрації місця проживання колишньої дружини. Після аналізу обставин і документів клієнта фахівчиня бюро Анжела Сбітнєва запропонувала чоловікові звернутися до суду з відповідним позовом.

Юристка швидко підготувала позовну заяву про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Військовослужбовець подав до суду позовну заяву. Після цього відповідачка, дізнавшись про позов, забажала одразу ж врегулювати спір.

Допомогли визнати незаконним нарахування комісії за кредитом

Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначено, що під час особливого періоду військовослужбовцям не нараховуються штрафні санкції та пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також відсотки користування кредитом. Однак не всі банки виконують ці норми та продовжують нараховувати військовим відсотки, пені та штрафи за кредитами. Подібна історія сталася з Григорієм, який наразі боронить нашу незалежність, беручи участь в бойових діях.

У грудні 2021 року між чоловіком та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» було укладено кредитний договір шляхом підписання заяви на встановлення відновленої кредитної лінії в розмірі 73000 грн. терміном на 60 місяців.

Знаючи норми законодавства, військовий був прикро здивований нарахуванням відсотків за кредитом. Він звернувся з листом для отримання пояснень до банку. У відповіді було вказано, що клієнту нараховується комісія за обслуговування кредиту в розмірі 3,2% в рамках кредитної лінії, посилаючись на те, що пільги визначені законом, не поширюються на нарахування комісії за обслуговування кредиту.

Григорію така позиція банку здалась протиправною і він вирішив звернутись за допомогою до Гайсинського бюро правової допомоги. Для захисту прав клієнта було призначено адвокатку Альону Кобзину, яка склала позовну заяву до суду та представляла інтереси клієнта у судовому розгляді.

Ретельно проаналізувавши позиції сторін та норми чинного законодавства, суд дійшов висновку, що комісія за обслуговування кредиту в розмірі 3,2% у рамках кредитної лінії, відкритої на підставі заяви позивача на встановлення (збільшення) відновлювальної кредитної лінії від грудня 2021 року, яка передбачає обов`язок сплати позичальником щомісячної плати за обслуговування кредитної заборгованості, є незаконною та не підлягає стягненню (справа №127/6456/22).

Відстояли право військовослужбовця на отримання грошової допомоги при звільненні

До Новоархангельського бюро правової допомоги звернувся колишній військовослужбовець, який залишився без одноразової грошової допомоги при звільненні із військової служби. Чоловік розповів, що при звільненні з військової служби з ним не був проведений повний розрахунок, а саме — не була виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 років і більше.

З’ясувалось, що Василь проходив військову службу в Збройних Силах України та у серпні 2021 року був звільнений у відставку за віком. На момент звільнення зі служби, його календарна вислуга становила 8 років 8 місяців та 23 дні, а пільгова — 1 рік 4 місяці 20 днів. Отже, загальний стаж — 10 років 1 місяць 13 днів, але при звільненні клієнту не було виплачено грошову допомогу. Кіровоградський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мотивував свою відмову у виплаті одноразової грошової допомоги військовослужбовцю тим, що для отримання даних коштів потрібно мати вислугу 10 років в календарному обчисленні.

Захист прав клієнта здійснював адвокат Роман Холоденко, який співпрацює з Голованівським місцевим центром з надання БВПД. Вивчивши матеріали справи, адвокат склав адміністративний позов щодо визнання протиправною бездіяльність Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо ненарахування та невиплати клієнту одноразової грошової допомоги в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби.

Кіровоградський окружний адміністративний суд погодився з доводами позивача та задовольнив позовну заяву військовослужбовця в повному обсязі (справа № 340/7974/21).

Допомогли військовому пенсіонеру у перерахуванні пенсії

До Білоцерківського бюро правової допомоги з проблемою щодо перерахунку пенсії звернувся пан Василь, який є військовим пенсіонером та особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни. Як розповів чоловік, у зв’язку зі збільшенням розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб, державою було здійснено перерахунок пенсій. Пенсійний фонд України перерахував пенсію пана Василя на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення, яке обмежувалось лише такими складовими, як посадовий оклад, оклад за військове звання та процентна надбавка за вислугу років.

Однак надалі Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними та нечинними пункти 1, 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45, що, зокрема, обмежували розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії трьома складовими: посадовим окладом, окладом за військовим (спеціальним) званням та надбавкою за вислугу років. У результаті Київським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки було складено довідку про розмір грошового забезпечення пана Василя для перерахунку пенсії у 2021 році. Пан Василь подав до Пенсійного фонду України заяву про перерахунок пенсії відповідно до оновленої довідки, однак йому відмовили.

Врахувавши всі обставини справи юристка місцевого центру Оксана Звада підготувала адміністративний позов до суду про визнання протиправними дії ГУ ПФУ у Київській області та зобов’язання вчинити певні дії, а саме провести перерахунок та виплату пенсії. Судом позов було задоволено в повному обсязі (справа № 320/2905/22).

Відстояли право на безоплатне отримання земельної ділянки

Завдяки роботі юристів Роменського бюро правової допомоги пан Володимир домігся реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки та й ще й отримав моральну компенсацію за неправомірну відмову у затверджені проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Володимир є особою із інвалідністю ІІ групи безтерміново, причина інвалідності — захворювання, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби при перебуванні у країнах, де велися бойові дії.

«Клієнт не вперше звертався з питань, пов’язаних із порядком безоплатної передачі земельної ділянки громадянам із земель комунальної власності. Спочатку чоловіка цікавили лише загальні норми та порядки. Ми допомагали та надавали письмові консультації, як бути в тій чи іншій ситуації. Одного разу Володимир приніс рішення Роменської міської ради Сумської області про не затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», — розповідає завідувачка Роменського бюро правової допомоги Алла Єрней.

Проаналізувавши рішення та інші документи, юристка підготувала адміністративний позов до суду. Позаяк чоловік не міг вільно пересуватися, даний позов передбачав прохання, щоб розглянути дану справу в порядку спрощеного позовного провадження.

Мотивувальна частина позову, складеного фахівчинею, передбачала не тільки визнання протиправним рішення міської ради, але й відшкодування моральної шкоди. Суд погодився з доводами позивача та задовольнив позовну заяву (справа № 480/4261/21).

Допомога родичам військових у встановленні факту смерті при виконанні військового обов’язку

«Коли ми говоримо про допомогу військовим, не можемо обійти питання допомоги членам сім’ї загиблих героїв. Адже, окрім болю втрати, родичі загиблих можуть стикатися і з юридичними питаннями, пов’язаними із встановлення факту смерті при виконанні військового обов’язку. Наші юристи роблять все можливе, щоб позбавити родини хоча б правових проблем», — зазначає директорка Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській та Миколаївській областях Наталія Гнатуша.

Так, до Миколаївського бюро правової допомоги звернулась пані Оксана — дружина військовослужбовця, який загинув в зоні бойових дій під час виконання військового обов’язку при обороні Маріуполя. Чоловік був військовослужбовцем ЗСУ та виконував військовий обов’язок із захисту країни від збройної агресії рф з 24 лютого 2022 року. У квітні пані Оксана отримала акт про настання смерті військовослужбовця, яким зафіксовано, що її чоловік загинув під час бойових дій у круговій обороні міста Маріуполя. Загиблого бійця поховали у братській могилі в Маріуполі.

Спочатку пані Оксана звернулась до міського відділу ДРАЦС, але їй було відмовлено у проведенні державної реєстрації смерті з посиланням на те, що акт про настання смерті не є медичною довідкою, на підставі якої проводиться державна реєстрація смерті. Жінці порекомендували звернутись до суду про встановлення юридичного факту смерті чоловіка.

На підставі акта про настання смерті та письмового роз’яснення міського відділу ДРАЦС юристка бюро Тетяна Брюханова склала заяву про встановлення юридичного факту смерті чоловіка клієнтки при виконанні військового обов’язку та представляла її інтереси у суді.

Суд задовольнив заяву клієнтки в повному обсязі та прийняв рішення про встановлення юридичного факту смерті її чоловіка, який загинув під час виконання військового обов’язку. Завдяки цьому дружина військового зможе отримати разову грошову допомогу та оформити пільги (справа № 487/1371/22).