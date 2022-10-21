ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

ЗСУ б‘ють по пунктах управління ворога та відбивають атаки росіян.

• За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганської області; Опитного, Бахмута, Побєди та Мар’їнки Донецької області.

• Українська авіація протягом минулої доби завдала п’ять ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і двох позицій ЗРК ворога.

• Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА.

• Воїни Ракетних військ та артилерії уразили чотири пункти управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу росіян.