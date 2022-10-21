Сьогодні, 21 жовтня, в рамках обов’язкової евакуації населення на Кіровоградщину прибув черговий евакопотяг з Донеччини.

Потягом прибули 62 переселенці з Донеччини, півсотні з них прийняла Тишківська громада.

Про це повідомив очільник ОВА у своєму телеграм-каналі. Андрій Райкович також повідомив наступне:

Наразі в громадах Кіровоградщини все під контролем.

За цю добу у нас народилося 10 малюків. Дівчаток і хлопчиків порівну.

Друзі! Нагадую про економію електроенергії і дякую усім, хто дослухався до наших застережень.