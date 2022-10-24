ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Сили оборони знищили три російських «Гради» та відбили атаки росіян у двох областях.

• За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки й Чугунівка (Харківщина), а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка (Донеччина).

• За попередню добу окупанти завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з РСЗВ.

• Підтверджено знищення трьох РСЗВ БМ-21 «Град», а також евакуацію близько сімдесяти поранених військовослужбовців противника 22 жовтня в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області.

• В Енергодарі окупанти здійснили ротацію особового складу на ЗАЕС. Ворог фізично та морально тисне на працівників Запорізької АЕС, щоб примусити їх до підписання контрактів з корпорацією «росатом».