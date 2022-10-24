НА КІРОВОГРАДЩИНІ НАБИРАЮТЬ ВІЙСЬКОВИХ-КОНТРАКТНИКІВ. ЯК ПОТРАПИТИ?

У територіальних центрах комплектування Кіровоградської області триває відбір кандидатів на військову службу за контрактом у лавах Збройних Сил України.

❓ Хто може укласти контракт на проходження військової служби в лавах ЗСУ?

✅ Громадяни України віком від 20 до 45 років, які мають відповідний стан фізичного здоров’я.

❓ Що необхідно для укладання контракту?

✅ Прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, мати при собі військово-обліковий документ, успішно пройти медичну комісію та заходи професійно-психологічного відбору. Після цього кандидат направляється до навчального центру, де проходить військову підготовку. Контракт укладається вже в обраній військовій частині.

❓ В яких військах можлива служба?

✅ Наразі відбір кандидатів проводиться переважно до бойових військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України з подальшим проходженням відповідної підготовки.

❓ Як потрапити на навчання за кордон?

✅ Відбір кандидатів для проходження військової підготовки за кордоном з метою набуття вмінь та навичок ефективного ведення бойових дій на передовій здійснюється у навчальних центрах ЗСУ за рішенням кваліфікаційних комісій, з числа громадян, які бажають підписати контракт для проходження військової служби за контрактом в ЗС України.

📝 Громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у бойових військових частинах ЗС України, більш детальну інформацію можуть отримати у районних (міському) тер центрах комплектування, їх відділах у Кіровоградській області або за тел. (066)793-60-59 (з 09:00 до 18:00).

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