ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО – ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ГРАФІКІВ ВІДКЛЮЧЕНЬ

З початку війни, а особливо за період з 10 жовтня, рф здійснено низку масштабних обстрілів об’єктів електроенергетики України, включно з Кіровоградською областю. Наслідком цих обстрілів стали значні пошкодження та руйнування електричних розподільних мереж та електростанцій.

Для забезпечення стабільності роботи енергосистеми та збереження її цілісності, збалансування обсягів постачання та споживання електроенергії, енергетики вимушені вдаватися до застосування графіків аварійних відключень споживачів.

За таких умов, на жаль, немає можливості наперед спланувати обсяги та тривалість аварійних відключень, скласти погодинні графіки та довести їх до споживачів. Вимушені наголосити, що відключення не мають планового характеру, а є аварійними та застосовуються для недопущення масштабної аварії з масовим і тривалим знеструмленням значних територій.