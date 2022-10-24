РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ СИТУАЦІЯ КОНТРОЛЬОВАНА

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Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович сьогодні, 24 жовтня, написав наступне:

Черговий робочий тиждень розпочато. В громадах обстановка контрольована.
Команда ОВА продовжує виконувати ключові завдання: прийом і облаштування переселенців, опалювальний сезон, заходи з економії електроенергії. Селяни трудяться на осінньому полі.

За вихідні в області народилося 35 малюків. Херсонська, Миколаївська, Донецька області. Приймаємо усіх!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Разом ми сильні! Україна переможе!

 

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