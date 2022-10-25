ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ НА РАНОК 25.10.

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівобережній частині Херсонщини.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв.

За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області

Тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста, в Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації.

В населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб.

За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та позицій 9 зенітних ракетних комплексів ворога. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 3 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”, бомбардувальник Су-24М, 2 БпЛА “Орлан-10” та БпЛА “Shahed-131” противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію “Зоопарк” та 2 інших важливих об’єкти противника.