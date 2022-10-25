ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ГРОМАДА ОТРИМАЛА 1,5 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ ЦІЛЬОВИХ КОШТІВ

Кошти в еквіваленті 1,5 млн грн отримало міське управління освіти. Цільову пожертву в рамках реалізації проєкту ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді» буде використано на закупівлю обладнання та меблів для укриттів освітніх навчальних закладів.

Про це повідомляє Олександрійська міська рада.

Так, протягом листопада у сховищах з’являться мультимедійні проєктори та екрани до них, ноутбуки, шкільні столи, стільці, лавки та нове покриття для підлоги.

Розподілятиметься допомога на основі поданих заявок від керівництва шкіл, садочків та позашкільних закладів освіти.

Нагадаємо, цільове фінансування у розмірі 50 тисяч доларів США отримали лише 5 громад Кіровоградщини, в тому числі і Олександрійська. Зазначені кошти учасники проєкту, а це 51 територіальна громада України, в основному використовують для:

облаштування дитячих просторів, місць для відпочинку, ігор та спорту;

облаштування місць тимчасового проживання ВПО;

облаштування закладів освіти, підготовка їх до опалювального сезону;

закупівлі продуктових та гігієнічних наборів;

закупівлі медично обладнання, обладнання для організації освітнього процесу.

Довідково: Ініціатива ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді» об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес задля спільної мети – створення комфортного для дітей та молоді середовища, де кожен може реалізувати свій потенціал. Партнерами ініціативи в Україні є Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA); Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство молоді та спорту України; Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; Уповноважений Президента України з прав дитини, Національна Молодіжна Рада України.

Ініціатива передбачає захист 5 базових прав дитини, включаючи право бути почутими, право на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, право на безпеку, дитинство, визнання та справедливе ставлення. Громади, які ведуть активну роботу в напрямку захисту прав дітей та молоді та успішно реалізували план дій, отримують офіційний статус, який дозволить громаді більш тісно працювати з іншими громадами, як всередині України, так і за її межами, залучати інвестиції передусім у соціальні проєкт, а також сигналізувати про досягнення та позитивні зміни для дітей та молоді.