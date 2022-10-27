МІНУС ЩЕ 320 ОРКІВ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 27.10.

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат рашистів.

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