МІНУС ЩЕ 320 ОРКІВ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 27.10. 27.10.2022 0 93 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №37 ВІД 27 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІДБУДУТЬСЯ НАВЧАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТРО ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.10.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here