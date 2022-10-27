НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІДБУДУТЬСЯ НАВЧАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТРО

Відсьогодні, 27 жовтня, до суботи на території Кропивницького, а згодом і Новоукраїнського районів проводитимуться навчання підрозділів ТрО.

Про це повідомив очільник ОВА. Також у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович, звітуючи про ситуацію в області, зазначив:

Ніч з довгою тривогою. Інформація від громад – обстановка під контролем.

Друзі! Знову наполягаю на жорсткій економії електроенергії!

За цю добу у нас народилося 10 діток.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!