ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.10.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Розпочалася двісті сорок шоста доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти продовжують руйнувати критичну інфраструктуру та помешкання цивільних громадян.

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема й задіяння ударних БпЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з території російської федерації, із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця; на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка; на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське та Зарічне; на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озарянівка; на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.

На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.

Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування увʼязнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога 25 жовтня поточного року в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються.

До міської лікарні населеного пункту Голубівка Луганської області протягом 24-25 жовтня було доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для надання допомоги з Луганська та Кадіївки прибуло декілька хірургічних бригад.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.