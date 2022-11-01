ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Терористичний удар по Миколаєву і збиття трьох дронів на Дніпропетровщині.

• На Полтавщині

Вночі у Полтаві збито чотири ворожі дрони – вони впали на цивільні об’єкти, де вже працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

• На Сумщині

Окупанти двічі тероризували Зноб-Новгородську громаду: ввечері з росії прилетіло 10 мін, і ще вісім – опівночі. На щастя, без наслідків і постраждалих в обох випадках.

• На Дніпропетровщині

Сили ППО збили над областю три ворожі дрони-камікадзе.

У Нікополі від ворожого обстрілу пошкоджені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, магазини, у Марганці – виведена з ладу лінія електропередач. Відновлювальні роботи тривають.

• На Харківщині

Окупанти обстріляли населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів – у Ківшарівці госпіталізовано одну людину, пацієнтка у тяжкому стані.

• На Луганщині

Окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по Стельмахівці, М’ясожарівці, Білогорівці, Греківці та по Невському — населених пунктах на

Куп’янському та Лиманському напрямках. Бої за звільнення регіону тривають.

• На Донеччині

Загарбники двічі завдали ракетного удару по Краматорську, обстріляли Торецьку громаду. Зруйновано кілька будинків, пошкоджено лінію електропередач, Торецьк залишився без мобільного зв’язку, ремонтники працюють над відновленням електропостачання. За минулу добу на Донеччині троє загиблих і троє поранених.

• На Миколаївщині

По Миколаєву ворог ударив чотирма ракетами С-300: сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа у п‘ятиповерховому житловому будинку. Одна людина загинула.

• На Херсонщині

Громади Бериславського району російські окупаційні війська обстріляли з артилерії, «Градів» та мінометів: зруйновано цивільну інфраструктуру, є загиблі мирні мешканці. На Херсонщині збито черговий ворожий гелікоптер Ка-52.