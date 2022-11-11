ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЯК ВИБРАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПЗ ДЛЯ КАЗИНО

З кожним роком казино-бізнес набуває все більшої популярності. Гравці відчули всі переваги віддаленого гемблінгу. Тепер розважатися можна вдома у комфортних звичних умовах або навіть дорогою на роботу.

Успіх закладу залежить від правильно вибраного програмного забезпечення. Фахівці компанії CASEXE підготували докладний огляд найкращих провайдерів. Також у цій статті наведені лаконічні рекомендації, на що потрібно звертати уваги під час вибору азартного софту.

Яким має бути надійний постачальник ПЗ

Зазвичай довіру підприємців завойовують досвідчені провайдери, які працюють на профільному ринку тривалий час і встигли отримати масу позитивних відгуків.

Зазначено докладніше основні характеристики відповідального девелопера:

Широкий вибір продукції

Авторитетні постачальники надають різноманітні азартні рішення для онлайн казино. В асортименті повинні бути розваги на будь-який смак:

картярські ігри;

настолки;

слоти;

рулетка тощо.

Позитивні відгуки

Йдеться про коментарі як гравців, так і підприємців. Якщо у девелопера низький рейтинг, багато критичних зауважень щодо його софту, не рекомендуємо з ним співпрацювати.

Служба підтримки

Іноді навіть найякісніше програмне забезпечення може потребувати технічного обслуговування. Збої виникають з різних причин. Необхідно, щоб кваліфіковані програмісти оперативно усували проблеми. Якщо цього не зробити, підприємець втратить не лише аудиторію та прибутки, а і репутацію.

Охоплення ринків

Чим більша кількість країн, у яких працює розробник, тим більше можливостей відкривається для залучення гемблерів. Вибираючи для казино-софт, переконайтеся, що він орієнтований на різні регіони.

На що звертати увагу, вибираючи розробника ігор

Насамперед підприємцеві потрібно докладно вивчити особливості азартної сфери, у якій він планує вести діяльність. Крім того, потрібно скласти перелік основних цілей, визначити вимоги до софту.

Для цього варто провести власні аналітичні дослідження:

Вивчення цільової аудиторії. Підприємець має знати, на кого йому потрібно орієнтуватися — вік, стать, соціальний статус, уподобання. Хтось віддає перевагу роботі у вузькому сегменті, інші намагаються охопити якнайбільше гемблерів. Від цього залежатиме кількість і перелік розваг на платформі. Аналіз ринку. Обов’язково потрібно ознайомитися з правила роботи у конкретному регіоні. Кожна країна висуває свої вимоги до підприємців. Їх необхідно дотримуватися. Крім того, вивчаються уподобання цільової аудиторія. Зібрана інформація дозволяє точно визначити, з якими постачальниками співпрацювати. Відповідність трендам. Необхідно постійно слідкувати за розвитком ринку, відстежувати новинки. Тенденції, як і уподобання гемблерів, швидко змінюються. Потрібно тримати руку на пульсі гемблінг-індустрії, аби пропонувати користувачам сучасні розваги та не відставати від конкурентів. Відстеження пропозицій суперників. Успішний підприємець завжди слідкує, що пропонує користувачам конкурентна фірма. Ознайомившись з переліком ігор, представлених на сайтах інших казино, вдасться зрозуміти з якими саме провайдерами та чому співпрацюють компанії.

Перелік найкращих постачальників азартного софту

У сфері гемблінгу представлено багато постачальників, які пропонують свої цифрові рішення і послуги. Фахівці компанії CASEXE проаналізували ринок пропозицій і підготували список найкращих девелоперів. Ознайомтеся з ним, якщо бажаєте відкрити успішне онлайн казино.

Amatic

Бренд займається розробкою гральних пропозицій понад 20 років. Спочатку компанія виробляла традиційні гральні автомати, які розміщувалися у наземних казино. З часом, зважаючи на тенденції, девелопер почав створювати ігровий контент, який швидко набув популярності в усьому світі. Серед пропозицій постачальника — слоти, покер і інші картярські ігри.

Основні характеристики розваг бренду:

зручний та інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс;

додаткові бонусні функції, серед яких безкоштовні обертання;

використання сучасної технології HTML5;

цікаві сюжетні рішення.

Aristocrat

Це відомий постачальник і один з лідерів гральної індустрії. Свою роботу він розпочинав на ринках Австралії та Нової Зеландії, але поступово підкорив інші регіони. Зараз представництва бренду працюють на всіх континентах.

Особливості постачальника:

великий досвід;

широкий асортимент продуктів;

високий рівень довіри гемблерів до автоматів постачальника.

Microgaming

Один із найвідоміших девелоперів, розробки якого цінують підприємці та гравці. Бренд став першим у світі, хто розпочав створювати розваги для казино. Наприкінці минулого століття фахівці «Мікрогеймінг» презентували брендове інтернет-казино, а паралельно розробляли розваги для сторонніх замовників.

Головні переваги провайдера:

лише позитивні відгуки;

величезне портфоліо розваг;

використання сучасних технологій;

урахування трендів;

відповідальна й оперативна служба підтримки.

Evolution Gaming

Цей бренд розпочав свою діяльність порівняно нещодавно, проте встиг стати одним із лідерів. Завоювати гемблінг-індустрію вдалося завдяки неперевершеному лайв-контенту. Розробки постачальника представлені на вебресурах майже всіх відомих азартних закладів світу.

Особливості софту компанії:

стабільність роботи без збоїв;

залучення досвідчених і кваліфікованих круп’є;

широкий асортимент розваг на будь-який смак;

можливість спілкування гравця з дилером.

Amaya

Девелопер реалізував чимало проектів, які зараз відомі поціновувачам азартної індустрії. Компанія працює на профільному ринку понад 20 років і пропонує лише високоякісні розробки.

Серед особливостей постачальника:

різноманітність ігрових рішень — слоти, софт для укладання парі, ПЗ для лайв-розваг тощо;

платформи для біткойн-казино;

висока якість і рівень захисту;

гарантована оперативна підтримка.

NetEnt

Провайдер орієнтується на тренди та створює передові рішення. Неймовірно реалістична графіка не залишає байдужими гравців. Бренд розробив чимало ігор, які користуються попитом: Aliens, Mega Fortune, Starburst, Jack Hammer та інших.

Головні характеристики продуктів бренду:

використання сучасних технологій;

запаморочливі сюжети;

неймовірна кількість бонусів;

різноманіття картярських розваг.

Everymatrix

Порівняно молода компанія встигла посісти своє місце на ринку гемблінг-продуктів. Величезна кількість позитивних відгуків від операторів і користувачів підтверджують високу якість продукції бренду. Основний напрям діяльності — розробка програмного забезпечення та контенту для live-проектів.

Переваги гральних рішень бренду:

система бонусів для клієнтів VIP-категорії;

можливість одночасно грати у кілька розваг;

доведена чесність результатів.

Realtime Gaming

Неймовірна кількість гральних пропозицій дозволяє кожному власникові азартного проекту підібрати розваги під потреби своєї аудиторії.

Серед інших особливостей провайдера ПЗ для казино:

залучення до гри справжніх ведучих;

унікальні програми прогресивних джекпотів;

оперативне і якісне техобслуговування.

Playtech

Цей бренд відомий уже давно. Він став одним з найперших розробників софту для онлайн-проектів. Продукція компанія відома операторам і гравцям у всіх куточках нашої планети. Азартний портфель наповнений слотами, картярськими іграми, іншими оригінальними рішеннями.

Головні характеристики:

різноманіття пропозицій;

трендові продукти;

неймовірна графіка.

На окрему увагу заслуговує програмне забезпечення для бінарних опціонів, ведення торгівлі на біржах.

Betsoft

Компанія пропонує не такий широкий перелік розваг, як інші провайдери, представлені у цій статті. Бренд лише розвивається, але його продукти вже оцінили користувачі. Гемблерам припала до вподоби особлива графіка, завдяки якій провайдер зміг виділитися на тлі конкурентів.

Серед інших переваг варто зазначити:

наявність розваг з елементами віртуальної реальності;

неймовірні 3D-рішення;

реалістичну картинку.

Головне про те, як вибирати постачальника софту для казино

У статті наведено перелік найкращих постачальників програмного забезпечення для азартних інтернет-проектів. Якщо вас зацікавила розробка казино і ви плануєте відкрити власний заклад, орієнтуйтеся на наші рекомендації.

Досвід, позитивна репутація й асортимент пропозицій — основні критерії, на які варто зважати, вибираючи постачальника.

— основні критерії, на які варто зважати, вибираючи постачальника. Попередній аналіз грального ринку допоможе зрозуміти, хто є цільовою аудиторію проекту.

допоможе зрозуміти, хто є цільовою аудиторію проекту. Рекомендуємо інтегрувати більше розваг від різних постачальників. Це дозволить залучити значну аудиторію.

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