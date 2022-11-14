РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ – ПОРЯДОК

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

264 доби жорстокої боротьби нашого народу за свою свободу проти лютого агресора. Ворог не дає спокою ані вдень, ані вночі. В громадах – порядок.

Кіровоградщина тримає стрій. Порядок денний – незмінний: допомога фронту; турбота про переселенців, бо зима не за горами; завершення польових робіт; енергозберігання.

За цю добу в пологових будинках області народилося 9 малюків. Дівчата знов попереду! Є поповнення для херсонців і донеччан.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!