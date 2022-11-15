ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 15.11.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

Підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників.

В тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 зенітно-ракетних комплекси противника.

За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу “Орлан”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!