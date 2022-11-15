РАЙКОВИЧ: В ОБЛАСТІ – СПОКІЙНО

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

265 доба війни. В області наразі спокійно.

Трудовий фронт тримає позиції. Найбільше роботи – на полях. Фінішує збір цукрового буряка. Кукурудзу аграрії зібрали на понад половині площ.

Є основа на врожай 2023! Повністю впорались з посівом озимого жита. На 95% від прогнозу засіяно озимої пшениці та ячменю.

За цю добу народилося 13 діток! Дівчатка знов лідирують!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!