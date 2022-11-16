РАЙКОВИЧ: МАЄМО ДВА “ПРИЛЬОТИ”

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Вчора наша країна пережила наймасованішу ворожу ракетну атаку.

Два прильоти порушили вкрай напружену роботу енергетичної системи на Кіровоградщині. Ситуація надзвичайно складна. В області є відключення світла. Бригади енергетиків працюють цілодобово.

Прошу усіх запастись терпінням, з розумінням ставитися до відключень. І пам’ятайте про жорстку економію кожного кіловата.

Ми вистоїмо!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!