РАЙКОВИЧ: МАЄМО ДВА “ПРИЛЬОТИ”

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Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Вчора наша країна пережила наймасованішу ворожу ракетну атаку.
Два прильоти порушили вкрай напружену роботу енергетичної системи на Кіровоградщині. Ситуація надзвичайно складна. В області є відключення світла. Бригади енергетиків працюють цілодобово.
Прошу усіх запастись терпінням, з розумінням ставитися до відключень. І пам’ятайте про жорстку економію кожного кіловата.

Ми вистоїмо!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Разом ми сильні! Україна переможе!

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